“Authentieke sfeer behouden”: café De Meiboom staat al ruim 200 jaar (haast onveranderd) waar Winkel Koerse finisht

Café De Meiboom in de Gullegemsestraat draait als nooit tevoren. Het authentieke café heeft met Filiep en Heidi twee uitbaters die de sfeer van weleer willen behouden en daar ook aardig in slagen. Iedereen is er welkom.

“Onze kaartclub heet Krijt op Tijd, een ludiek bedoelde naam. Ruimte voor een biljart is er niet”

Om het café van een eventuele sloop te redden, werd het gekocht door drie investeerders die maar één wens hadden: de herberg waar de meet van Winkel Koerse voor de deur ligt, als café verder laten bestaan. Het café staat immers al sinds twee eeuwen boven op De Hoogte in Sint-Eloois-Winkel te blinken, in al die jaren is er ook nauwelijks iets aan veranderd. Van 1967 tot 2011 stond Christiane Seynaeve achter de toog, tot klant Dominik ‘Skippy’ Vanhoutteghem met zijn partner Renny Vanlerberghe de zaak overnam. Ze zijn er nu opnieuw klant, net als het andere cliënteel dat de bruine kroeg trouw is gebleven.

Jobs opgegeven

Op 1 oktober 2020, enkele weken voor het land opnieuw in lockdown werd gezet, ging de uitbating immers over op Filiep Louage (62) en Heidi Dhaene (57). Het koppel woont in Gullegem, waarvan Heidi ook afkomstig is. Filiep groeide op in Rollegem-Kapelle. “Ik ben al lang lid van het bestuur van de Brave Hond, de hondenclub die zich hier achter het café bevindt. Ik kwam hier dus al eens over de vloer, maar was vooral veel te vinden in de hondenclub”, zegt Filiep. “Met de club hadden we graag de parking gehuurd, omdat die ook door onze leden wordt gebruikt. Maar uiteindelijk kwamen we tot een overeenkomst waarbij we dus ook het café huren, dat baten wij nu dus uit. Zelf heb ik mijn job van technisch bediende opgegeven, ook mijn vrouw stopt met werken, want er komt ook heel wat bij kijken. En we zijn natuurlijk ook niet meer van de allerjongsten.”

Oudduitse herders

Filiep vertelt het terwijl we een half uur voor de voorziene openingstijd aan een tafeltje hebben genesteld. Maar al snel lopen de klanten binnen. “Als ze zien dat er licht brandt, dan komen ze spontaan binnen. De achterdeur wordt hier meer gebruikt dan de voordeur. Als ik buiten de openingsuren bezig ben met aanvullen van de frigo’s of mijn vrouw is aan het poetsen, dan laten we de poort achteraan dicht. Dan zijn de honden mee. Eigenlijk ging ik er geen meer houden, maar het kriebelde toch. Het zijn twee oudduitse herders. Ze doen niemand kwaad, maar wegen wel elk 50 kilogram en zijn nogal imposante dieren. Om die beestjes niet te lang alleen te laten, komen we vaak apart naar het café. Nu is mijn vrouw van thuiswacht, straks komt ze ook. Andere keren is het omgekeerd.”

Houtkachel

Het koppel heeft ook een taakverdeling. “Heidi bedient het meest de klanten, zij doet dat ook erg graag. Verder staat ze ook in voor de inrichting van het café. Er hangt hier overigens ook nog een foto van Christiane en ook nog andere foto’s van vroeger die we hebben laten hangen. Het draagt allemaal bij tot de authentieke sfeer die hier in het café hangt. Zelf doe ik de bestellingen en het aanvullen van de frigo’s, ik sta in voor de boekhouding en de betalingen en zorg voor het brandhout om onze kachel hier in de winter brandende te houden.”

Wafelenbak

Er huist ook een vereniging in het café (zie foto). “Dat is onze kaartclub, de eerste vrijdag van de maand is er hier maandelijkse kaarting. Hoe de club heet? ‘Krijt op tijd’! Dat is natuurlijk ludiek bedoeld, meestal zijn het biljartclubs die zo heten. Maar voor een biljarttafel is hier geen ruimte in het café. Bij onze kaarting nemen we ook de keuken in, zodat naast de andere aanwezige klanten de kaarters ook elk hun plaatsje hebben. Het is ook altijd een gezellig bedoening.”

De dag voor de kaarting was er ook wafelenbak. Een affiche met stripfiguur Nero onderstreepte dat nog eens duidelijk. “Dat is ontstaan op initiatief van enkele klanten. Het was ook een groot succes, de wafels waren in principe gratis. Maar je kon geld in een potje stoppen, dat ging integraal naar Rock Beats Cancer.”

Het café is gesloten op maandag, dinsdag en zaterdag, op woensdag en donderdag gaan de deuren open om 16 uur, op vrijdag vanaf 15 uur en op zondag vanaf 11 uur. “Een sluitingsuur is er in principe niet, zolang er volk zit blijven we open.”

Café Congé

De Meiboom participeert ook in zaken die georganiseerd worden in de gemeente. “In de zomer organiseerden we al een optreden onder de vlag van Café Congé, dan betaalt de gemeente een deel van je kosten terug. Ook aan de tweejaarlijkse kroegentocht namen we al deel en het is de bedoeling dat we hier straks ook meer optredens laten plaatsvinden. En natuurlijk is dan nog Winkel Koerse, de paardenkoers. Ik kende dat natuurlijk al omdat we ook jarenlang met De Brave Hond onze kantine openhouden op die dag. Dan is het hier in het café uiteraard ook een zottenkot. Eigenlijk zijn we hier dé toplocatie, de meet is hier voor onze deur getrokken.”

Draai gevonden

Het café trekt een divers publiek aan. “Veel buurtbewoners, maar ook mensen uit andere gemeentes die ons authentiek cafeetje wel eens willen zien. Maar ook gepensioneerden of kleine zelfstandigen. Soms komen er ook groepen fietsers langs, die laten dat dan op voorhand weten. Iedereen vindt hier wel een plaatsje, aan de toog hebben we vaste klanten, anderen zitten dan weer liever aan een tafeltje voor een pintje of een koffie. Ook Duvel, het favoriete biertje van Heidi, wordt hier vaak gedronken, net als Orval. We hebben hier onze draai gevonden en willen het nog een tijd verder doen, we zijn nog niet aan ons pensioen toe”, lacht Filiep.