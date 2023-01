Angelo Kindt kocht vijf jaar geleden café De Kortekeer: “Gezellig volks cafeetje op Kapelhoek behouden”

Café De Kortekeer was eind vorig jaar even nationaal nieuws. Een vrachtwagen kende pech pal op de spoorovergang, een aanstormende trein liet geen spaander heel van de camion. “En plots zat de cameraploeg van VTM hier in mijn café”, zegt Angelo Kindt.

Angelo Kindt (48) is een echte Koolskampenaar. Hij is zelfstandig schilder en decorateur en kon in 2017 café De Kortekeer kopen. “Ik wil hiermee vermijden dat authentieke volkscafés verdwijnen, ze zijn en blijven uniek. Ik zou er nooit aan begonnen zijn, mocht ik het café niet kunnen kopen. Want dan ben je weer afhankelijk van een brouwerij. En hiermee koester ik ook de raad van mijn ouders. Als je vastgoed koopt, dan vermindert dat nooit in waarde. Een gouden tip die ik in mijn oren geknoopt heb.”

Isabel als vast gezicht

Omdat hij een zelfstandige zaak heeft, heeft hij met Isabel Vanwijnsberghe een dame in dienst die de zaak dagelijks runt. “Isabel is dan ook dagelijks het gezicht van de zaak. Ze doet het met volle overgave en met veel liefde voor de klanten en de zaak. We zijn iedere dag open vanaf 9 uur en dat doorlopend. Welk volk we hier over de vloer krijgen? Dat zijn eigenlijk meestal mensen hier uit de buurt, de Kapelhoek genaamd, maar ook uit Ardooie, Beveren, Zwevezele…. Gasten van Kortrijk of Oostende krijgen we hier niet binnen. Maar we zijn hier het enige café in de buurt en dat verklaart misschien mee het succes. Iedereen die hier komt, kent elkaar. Als er al eens een toevallige passant hier binnen wandelt, dan valt dat natuurlijk op. Maar uiteraard is iedereen hier welkom.”

“Vroeger heette dit hier café De Wachtzaal, aan de overkant De Kortekeer. Nu is het al jaren omgekeerd”

Deze foto uit de oude doos bewijst dat De Kortkeer nog café De Wachtzaal genoemd heeft. (gf)

Het café ligt eigenlijk niet ver van de E403, maar van de passage moeten ze het niet hebben. Je hebt er zowel op grondgebied Roeselare als dat van Koolskamp een Kortekeerstraat in de buurt. Misschien vandaar de naam. “Het bestaat ook al zeker meer dan een eeuw. Maar weet je dat het café vroeger De Wachtzaal heette, aan de overkant was er De Kortekeer. Er bestaan daar nog foto’s van. Er moet hier ooit nog een station geweest zijn, de treinreizigers konden hier dan wachten op de komst van de trein. Maar in de loop der jaren zijn panden van naam gewisseld.”

Vloerverwarming

Het café van Angelo heet nu nog De Kortekeer, aan de overkant van de straat is er nog De Wachtzaal waar kamers verhuurd worden. “Mijn café heb ik hier eigenhandig helemaal opgeknapt. Omdat het eigendom is, loont het ook de moeite om er in te investeren. In de zaal die aan het café gebouwd is, heb ik alles veranderd, tot het dakgebinte toe.”

Isabel ‘Belle’ Vanwijnsberghe en Angelo Kindt voor café De Kortekeer. © WMe by Wouter Meeus

“Tijdens de lockdowns heb ik verder veranderingen kunnen doen. De vloer ging er uit en nu hebben we vloerverwarming. Vroeger stonden hier twee mazoutkachels en was het nog niet makkelijk om de hele zaak op te warmen. Ook het sanitair is ondertussen helemaal vernieuwd.”

Op dinsdag 20 december was de Kapelhoek plots nationaal nieuws. Een trucker uit het Brusselse kende pech pal op de overweg en kreeg geen beweging meer in zijn voertuig. “De aanrijding met de trein heb ik niet gezien, ik was een kwartier te laat. Maar net als iedereen heb ik natuurlijk nadien wel de filmpjes bekeken”, zegt Angelo. Enkele klanten waren toegesneld om hulp te bieden, maar ook zij konden geen soelaas brengen. “Bij mijn weten is het ook de eerste keer dat hier een zwaar ongeval gebeurt. De chauffeur die natuurlijk aangeslagen was, is hier op zijn positieven gekomen. En plots zat hier ook een cameraploeg van VTM in het café.”

Echt pintencafé

Ondertussen is alle schade hersteld en dendert de trein tussen Deinze en Lichtervelde dagelijks weer heel wat keren voorbij. “De overweg maakt hier deel uit van het decor. En binnen trachten we het zo gezellig mogelijk te maken. Je kan hier inderdaad wel een kleine snack eten, maar eigenlijk zijn we een echt pintencafé. We zijn vrij van brouwer, Jupiler en Stella doen het hier het best.”

Het café heeft een tapbiljart en ook een tafelvoetbal. “Daar wordt soms wel op gespeeld, maar een club hebben we niet. Wel een kaartclub, de Kortekeerkaarters met een 30-tal leden. Patrick Haak en Wilfried Vantomme zijn daar de oprichters van. Elke tweede vrijdag manillen we hier.”

Coureurs en crossers

Het café ademt ook koers uit. Er hangen onder meer gesigneerde truitjes van Benjamin Declercq, Jonas Rickaert, Piet Allegaert en Yves Lampaert. “En ook het gehavende truitje van Anthony Turgis, die vorig jaar in de Amstel tegen de vlakte ging. Ik heb het gekregen van een klant.” Op vrijdag 16 juni wordt er de Memorial Guido Vancoillie-Antoon Dewulf gereden, waarvan de finish aan het café is getrokken.

De Kortekeer is ook het lokaal van autocrosser Wesley Devos. “Vosjes Crossteam heet die bende en Wesley doet het goed. Hij eindigt meestal op het podium.”

Angelo heeft horecabloed in de aderen. Oom Jean-Pierre Kindt runde nog café ‘t Hoekske en ‘t Schuttershof in Ardooie. “De toog van mijn grootvader, die in de Izegemsestraat café De Zonne open hield, heb ik nog in mijn bezit. Mijn opa’s broer had wat verderop in de Izegemsestraat café Tielt. Maar mocht dat pand hier niet te koop gestaan hebben, ik zou nooit café gehouden hebben. Maar het is nu zo gelopen en we zijn tevreden over de gang van zaken.”