Andy en Tanja van café De Landsman in Zwevezele: “Onze sangria is echt de bestseller van de zomer, we verkopen er liters van”

In de zomer van 2019 bliezen Andy Duyvejonck en Tanja Werbrouck De Landsman nieuw leven in, bijna vier jaar later hebben ze er een bloeiende zaak van gemaakt. “We hebben onze vaste klanten, maar ook heel wat wandelaars en fietsers houden hier halt. Vooral in de zomer kan het hier dus volle bak zijn.”

Andy Duyvejonck (46) en Tanja Werbrouck (44) zijn de ouders van Haike (24), Jonas (23) en Dré (15). Dochter Haike zorgde met haar partner Lennert – ook de vaste barman in De Landsman – voor een eerste kleinkindje. “En zoals je misschien gezien hebt, komt er ook een tweede aan”, zegt Tanja, nadat dochter Haike met bolle buik net passeerde in de herberg. Wij zijn er te gast op een sluitingsdag, maar heel wat passerende wandelaars checken toch even of het café wel open is.

Al café sinds 1901

Tanja presenteert ons meteen een stukje geschiedenis. “Het café hier bestaat al sinds 1901, het werd destijds gezet door de landsheer voor zijn landsmannen. De straat heeft hier voorheen diverse namen gehad, vooraleer het definitief de Landsmanstraat werd.”

“Een portret van Henri Sabbe, in 1901 de eerste uitbater van de Landsman, hangt hier nu in onze zaak”

Tanja en Andy kenden het potentieel van de zaak, omdat ze er vroeger geregeld over de vloer kwamen toen ze nog in de Landsmanstraat woonden. Zelf runden ze Estaminet De Flasse op de Hille. “Daar huurden we, hier konden we de zaak kopen en helemaal zelf opknappen. Daarbij hebben we oog gehad voor zaken die bewaard moesten blijven. De authentieke deur met grendel, de vloer en het plafond,… werden behouden. Ook de oude barkast van Victor Dupré werd een nieuw leven geschonken.”

Ondertussen hangt ook een portret met een verhaal aan de wand. “Op een dag kwam hier een man op leeftijd, ik schat hem de 90 voorbij, langs. Hij stelde zich voor als Henri Sabbe, de kleinzoon van zijn gelijknamige grootvader die hier ooit de eerste uitbater was. Op zolder had hij nog een foto van zijn grootvader liggen, eentje waarvan hij vreesde dat hij in het containerpark zou terechtkomen mocht hij er niet meer zijn. Hij heeft die foto gebracht, wij hebben die een mooi plaatsje aan de wand gegeven.”

Hutsepot met worst

In de ruim 100 jaar dat het café bestaat, gingen slechts drie uitbaters Andy en Tanja voor. Telkens hielden die het een kwarteeuw of langer open. De start voor het koppel in De Landsman was goed, maar al snel kwam corona om de hoek piepen. “Ik had nog mijn kinderopvang en Andy is ook gaan werken in die periode.”

De Landsman is ook meer dan een café. “Dat is nodig om het levensvatbaar te houden”, argumenteert Tanja. “In de namiddag zijn we ook tearoom, serveren we pannenkoeken, wafels en ijsjes. En je kan hier ook terecht voor een snack: van een croque tot lasagne. We maken alles zelf en verser kan het niet zijn. Neem nu ons ijs, dat is geen industriële crème, maar zelf gedraaid door bakker Danny van de Florentientjes. In de winter serveren we ook onze hutsepot met worst, maar die is nu net weer van de kaart tot volgende winter.”

90 biertjes op de kaart

Ondanks de zeer landelijke ligging van het café vinden de mensen vlot de weg. “Er passeren hier heel wat fiets- en wandelroutes. En de mensen hebben in corona de landelijke plaatsen weer wat ontdekt.” Het is ook Danny Steenhuyse, die van de Florentientjes, die een wandelroute van 10 kilometer heeft uitgestippeld die start en eindigt aan de Landsman. “We hebben hier ook enkele fietsroutes beschikbaar voor wie het wenst. Maar het is opvallend dat mensen van soms best ver, van Menen over Handzame tot Roeselare, hier belanden.”

De Landsman heeft niet enkel een mooie eetkaart, maar het heeft maar liefst 90 biertjes in huis. En als de zon komt piepen, dan is het sangriatijd. “Met vers fruit dat we zelf snijden. Soms maken we er onder het personeel – wij en de flexi’s en vakantiejobs die hier helpen een wedstrijdje van om zoveel mogelijk sangria’s op een dag te verkopen. Het is niet te geloven hoeveel liters we er moeten maken, het is onze bestseller in de zomer.”

Spaarkas met jetons

Het café herbergt één vereniging, de spaarkas De Landsmanspaarders. “We werken daarbij met jetons die de mensen bij ons kunnen aankopen en zo kunnen ze sparen. Er steekt dus geen geld in die spaarkas, enkel jetons die voor de buitenwereld niets waard zijn. Kwestie om niemand op slechte ideeën te brengen.”

Ook de carnavalsperiode levert vaak leuke momenten op. “De kandidaten komen zich hier dan voorstellen, dat brengt toch wel ambiance met zich mee.”

Maar De Landsman is ook de plek waar veel verenigingen die gaan fietsen regelmatig halt houden. “Als er grote groepen komen, dan doen we ook op onze sluitingsdagen maandag en dinsdag open.”

Alle andere weekdagen gaat De Landsman om 14 uur open, in het weekend om 10 uur. “Er kunnen hier in totaal 180 mensen zitten. We hebben onze binnenruimte, het echte cafégedeelte waar we ook nog klanten hebben die aan de toog komen zitten. Maar buiten is er onze terrasoverkapping die we helemaal open kunnen schuiven. Zelfs als die volledig dicht is, heb je nog het gevoel dat je buiten zit. We hebben ook een speelplein dat helemaal is afgezet en er staan banken waar de ouders kunnen genieten van een drankje. Zo trekken we toch ook heel wat jonge gezinnen aan. Het is hier dus vaak een mix van jong en iets ouder en dat maakt het leuk werken”, besluiten Andy en Tanja.

