André Buyens opent wijnbar in De Panne als eerbetoon aan overleden papa: “Ik ben graag onder de mensen, net zoals pa”

De familie Buyens is al decennialang een naam die klinkt in het horecalandschap in De Panne en ver daarbuiten. Daar waar Stéphane Buyens met zijn tweesterrenzaak Le Fox nog steeds furore maakt, is het rond broer én horecaman André (57) veel stiller. “Een kwaliteitsvolle culinaire keuken serveren, is een familietrek die we delen”, lacht André die samen met zijn vrouw Amanda Russell (48) binnenkort een nieuw bier- , wijn- en tapasbar opent in de Zeelaan in De Panne. Opgedragen aan ‘padre’ Etienne, die deze zomer overleed.

De broers André en Stéphane hebben nooit anders geweten dan te leven en werken in een restaurant. Het begon met de grootmoeder net na de Tweede Wereldoorlog gevolgd door hun moeder Denise Brysse midden de jaren vijftig. Zij runde in De Panne ‘Aux Caves d’Artois’ waar ze haar grote liefde Etienne Buyens leerde kennen. Die laatste droomde van het eerste nachtrestaurant in de ruime regio. Le Fox Grill in ‘the seventies’ was een feit. André en Stéphane studeerden beide aan hotelschool Ter Duinen in Koksijde. Een geoliede tandem was het die begon aan een bijzondere etappe, ‘Le Fox’ genaamd. “Mijn moeder wist dat twee kapiteins aan het roer van een schip niet zou werken en ze liet de zaak in onze handen. Dat was halfweg de jaren tachtig. Mijn broer achter het fornuis en ik in de zaak en als sommelier. Het duurde niet lang vooraleer we een eerste ster in de Michelingids kregen. Mijn wijnkennis werd in 1986 beloond met de titel ‘eerste sommelier van België’.”

Het horecabloed bleef ook door moeders aderen stromen en Denise startte begin jaren negentig De Braise die ze na tien jaar overliet aan zoon André. Intussen had hij de Engelse Amanda Russell leren kennen. “Ik sprak de taal niet en had nog nooit in een keuken gestaan, maar bij mama Denise heb ik alles geleerd”, pikt Amanda in. Zij ziet wel gelijkenissen tussen haar man André en schoonvader wijlen Etienne. “Beide zijn geboren pr-mannen (lacht). Zowel André als Etienne houden ervan om mensen op te zoeken en te netwerken.” Het koppel ging verschillende horeca-avonturen aan waaronder de wijnbar Maroon in De Panne, jachtclub KYC in Sint-Idesbald en The New Kokkel, eveneens in Sint-Idesbald. Dat laatste restaurant runnen ze tot 5 december.

Iedereen welkom

Tien dagen later, 15 december, openen ze Padre en keert het koppel terug naar zijn roots in De Panne. Waar vroeger de horecazaak Bodega was gevestigd, leggen André en Amanda de laatste hand aan de wijn- , bier- en tapasbar. “We zullen warme en koude hapjes serveren, er zal keuze zijn uit een zestigtal wijnen en een dertigtal, vaak lokale, bieren. Het wordt geen exclusief gegeven. Zowel de wijnkenner als ‘jan met de pet’ zijn meer dan welkom. Zwart, goud en rood zijn de huiskleuren. We streven naar een gezellig interieur waar iedereen zich thuis voelt. Hopelijk kunnen we met Padre het avondleven nieuw leven inblazen want veel valt er op horecavlak niet te beleven in De Panne na 20 uur. Wij openen vanaf 16 uur. Op zon- en woensdag zijn we gesloten om tijd vrij te maken voor onze kleinkinderen. Een grote opening plannen we niet, maar op oudejaar toosten we met onze klanten om middernacht op het nieuwe jaar.” (GUS)