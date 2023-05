Amerikaanse band Wasted Major strijkt neer in Roeselaars café Breda Viva La Vie

De zeskoppige band Wasted Major uit de Amerikaanse staat Tennessee komt naar Roeselare. De band is op tournee door Europa en maakt tussenstops in Zwitserland en Duitsland vooraleer ze op dinsdag 6 juni neerstrijken in Roeselaars café Breda Viva La Vie, waar ze het eerste van twee concerten op Belgische bodem zullen geven. Nadien trekt de countryband naar Amsterdam.

Op vrijdag 2 juni en zaterdag 3 juni treden ze op in Zwitserland, op zondag 4 juni in Frankfurt en op maandag 5 juni in Kaiserslautern om op dinsdag 6 juni te landen in Roeselare.

De band ontstond op de universiteit van Knoxville, maar de zes leden komen uit alle hoeken van de Verenigde Staten. Van Bosten tot Sewanee, van Raleigh tot Greenville en Memphis tot Nashville, waar ze hun sound hebben geperfectioneerd.

Hun muziek kan omschreven worden als verjongde country en southern rock. Vanuit de traditie van de Eagles, Lynyrd Skynyrd, Tom Petty en zelfs ook Elvis, capteren ze een breed scala van invloeden zoals Chris Stapleton, Garth Brooks en Dire Straits. Met hun drie vocalisten zijn ze het meest gefocust op hun eigen nummers, maar daarnaast brengen ze ook covers.