Ambiancecafé ‘t Beirke in Tielt blijft goed draaien en patron kent het geheim: “Als volkscafé moet je het betaalbaar houden”

Café ’t Beirke draait op de ambiance. Straks staat Xavier De Bel er twee jaar achter de toog, hij kreeg er ondertussen ook versterking van zijn partner Jan Claus. Samen zetten ze hun schouders onder dit volkscafé waar wel vaker spontaan gedanst en gefeest wordt. “Dan halen we onze pruiken boven”, zegt de ervaren kroegbaas.

Xavier De Bel (48) moet je niks wijsmaken als het op horeca aankomt. Hij is al een kleine kwarteeuw cafébaas. “In september zal dat 24 jaar zijn. Ik startte als jonge gast in The Muppets, dat was in 1997. Het Tieltse café heette daarvoor De Warande. Daarna schreven we aan een verhaal in de Riva Club in Dentergem, waar we het ook tien jaar uitzongen. Vervolgens ben ik een tijdje gaan werken als chauffeur bij bakkerij Ranson, maar de lokroep van de horeca bleef. Het café stond over te nemen, maar we hebben er meteen een andere schwung aan gegeven. De naam was er al, maar de teddyberen van heel klein tot megagroot hebben wij hier binnen gebracht.”

Plaatjes kiezen

Xavier is ondertussen getrouwd met zijn partner Jan Claus (34) die uit Roeselare afkomstig is en geen affiniteit had met de horeca. “Jan werkt hier fulltime mee op zelfstandige basis”, geeft Xavier mee. “Toen hij hier in de zaak kwam, opende dat deuren. Zo kunnen we nu ook een beperkte kaart aanbieden, daarvoor hebben we een door het FAVV gekeurde keuken. We zijn propere jongens, wisten ze ons te vertellen”, knipoogt Xavier. “We serveren hier ondertussen verschillende croques, spaghetti en ook scampi’s. We hebben hier geen apart eetgedeelte, je kan hier gewoon eten tussen de andere klanten. Wie een hongertje heeft, bestelt gewoon iets. Dat verloopt vlot.”

“Ik vocht al tegen kanker en kreeg 20 bestralingen. Gezondheid komt op de eerste plaats”

’t Beirke is een echt ambiancecafé waar muziek een grote rol speelt. “Soms spelen we hier Nederlandstalige muziek, op andere keren andere ambiancemuziek. De klanten kunnen hier aan de jukebox zelf plaatjes opleggen, of soms ook via de tablet. De sfeer zit er hier al snel in. Immens groot is het café niet, we hebben binnen een 30-tal zitplaatsen. Maar er staat hier soms wel 50 mensen samen binnen. Iedereen heeft zijn stekje en ook aan de toog hebben we nog veel volk.”

Geen nachtcafé

Op maandag blijft het café gesloten, de andere dagen gaan de deuren open om 9.30 uur. “En dan hebben we meteen onze koffiedrinkers, het is hier al van ’s morgens behoorlijk druk. We blijven over de middag open, in de namiddag nemen Jan en ik elk apart onze rustpauze. We wonen hier op wandelafstand, we zijn dus snel weer thuis of hier. We maken lange dagen, we werken zes dagen op zeven. Tijdens de week sluiten we meestal rond 22 uur, de klanten weten dat. In het weekend loopt dat wel eens uit natuurlijk, maar we zijn geen echt nachtcafé. Om dat allemaal vol te houden, sluiten we om de 3,5 maanden voor 14 dagen en trekken we erop uit. Zoals nu van 15 tot 29 mei het geval is, naar Tenerife. Je moet dat doen om je batterijen op te laden, dat is anders niet vol te houden.”

Het café in de Kortrijkstraat 152 heeft ook een in het oog springend terras. “Met 16 plaatsen, dat zijn er niet bijster veel, maar de mensen gaan gewoon bij elkaar aan tafel zitten. Ook al kennen ze elkaar niet. Dat geldt hier eigenlijk ook in het café, onze klanten praten spontaan tegen wie hier voor de eerste keer over de vloer komt. Ook uit Dentergem hebben we nog veel volk, zelfs de voetbalploeg steekt nu en dan nog over. Maar ook uit andere omliggende gemeentes vinden ze de weg naar hier. We zijn ook open op dinsdag en woensdag, dan zijn veel andere zaken gesloten. Dat zijn dan drukke dagen. We mogen dan ook niet klagen, ik ben blij dat ik destijds die beslissing heb genomen. En ik heb het gevoel dat de zaak nog steeds aan het groeien is.”

Liters sangria

De zomer komt er aan, straks zullen de mojito’s en de sangria’s weer rijkelijk vloeien. “Ook die worden hier vers bereid. We doen alles zelf. Niet enkel liters sangria vloeien hier, ook veel koffies, de gewone pintjes en streekbieren als La Chouffe, Omer, Brugse Zot… doen het hier goed. En niet te vergeten, we zijn een volkscafé dus houden we hier alles betaalbaar. Wat anderen daarover denken, daar trekken we ons niets van aan. Maar een pintje kost hier maar 1,80 euro, voor Omer, Duvel en co betaal je 3,5 euro. Dan drinken de mensen er eentje meer, dat komt op hetzelfde neer.”

’t Beirke herbergt geen verenigingen. “Dat is ook niet nodig, we hebben ons vast cliënteel. En dat is erg gevarieerd. Ja, er komen hier ook jonge mensen. Groepjes 18-jarigen. Dat een pint hier minder kost, zal daar allicht ook mee te maken hebben. En iedereen is hier welkom, ze worden direct meegenomen in de ambiance. We zijn graag gezien door onze klanten en doen het ook enorm graag. We hopen het nog lang vol te houden, al moeten we ook rekening houden met de gezondheid natuurlijk. Ik heb zelf al gevochten tegen kanker, had 20 bestralingen, maar ondertussen is dat onder controle. Maar het is de gezondheid die op de eerste plaats komt.”

Volgende week: Bie Kasse in Ledegem.