“Als dagcafé beginnen we hier vroeg aan de feestjes”: Amanda vond haar droomjob in café ‘In Cany’

Amanda Vansuyt (30) zette in juni 2023 haar schouders onder het bekende volkscafé ‘In Cany’ en drukte daar al haar stempel. “We zijn heel tevreden hoe het loopt. We breiden straks ook de openingsuren uit. En voor een feestje, kun je hier altijd terecht.”

Amanda Vansuyt startte al vroeg aan haar horecacarrière. “Twaalf jaar geleden al, begon ik in café Kaasdaele. Die zaak wordt nu nog altijd gerund door mijn moeder. Ik heb het horecaleven toen ook even vaarwel gezegd, omdat mijn gezinssituatie het niet toeliet.”

“We serveren Stella en Jupiler en hebben ook onze vaste Primusdrinkers”

Amanda is de alleenstaande mama van Jaimy (10) en Hailey (7) en voor haar twee koters zou ze natuurlijk door het vuur gaan. “Daarom ook dat ik hier op woensdag en zondag gesloten ben, dat is louter in functie van de kinderen. Tot nu waren we ook nog op dinsdag gesloten, maar daar komt vanaf maart verandering in. Ik werkte tot eind vorig jaar nog op de logistieke dienst van het woonzorgcentrum hier, die zijn overigens ook eigenaar van het café. Ik heb de garantie gekregen dat ik hier minstens vijf jaar mag open houden, daarna ontwikkelen ze hier misschien bouwplannen. Als eigenaar hebben ze ook de gevel volledig gerenoveerd, het interieur hebben we vooral zelf aangepakt.”

Verbroedering

De naam ‘In Cany’ verwijst naar Cany-Barville, de Franse gemeente waarnaar tijdens de oorlog heel wat Moorsledenaars vluchtten. De gemeente was hier al bekend, omdat er ook veel seizoensarbeiders naar toe trokken. “Hier in Moorslede is ondertussen ook een straat die verwijst naar de verbroedering met Cany-Barville”, weet Amanda. Het café is ook pal tegenover de kerk gelegen. “Als hier een begrafenis is, of een mis opgedragen aan Pater Pio, dan komt er vaak wel nog eens volk binnen.”

“Er komen hier best ook wel wat dames”

Moorslede centrum zat een tijdje quasi zonder cafés, met de heropening van In Cany, Den Blauwvoet en de Vlasschaard kwam daar verandering in. “We zijn op korte tijd allemaal open gegaan. Maar dat is goed, dat brengt leven in de brouwerij. De mensen kunnen weer eens de baan op. In het café hebben we vooral veel mensen uit Moorslede. Verenigingen hebben we hier nog niet, maar die zijn welkom. Er is hier wel een spaarkas, maar daar is niet echt een club aan verbonden.”

Op maandag (zie ook foto) kan het best wel druk zijn in het café. “Mijn ma Heidi Vandroemme die dan haar sluitingsdag heeft, komt hier dan ook wel eens een handje toesteken. En ik kan ook rekenen op mijn broer Michael, die zelf barman is Eethuis De Reutel in Beselare.”

In Cany opent om 9.30 uur en blijft ook doorlopend open. “In principe zijn we een dagcafé, maar naar het weekend toe kan dat wel eens wat uitlopen. Tot wel eens na middernacht, maar we willen hier niet het nachtleven in gaan. Daarom beginnen we hier vroeg aan onze feestjes, zo lukt het ook om op een schappelijk uur in bed te zitten. Want de volgende dag moeten we hier opnieuw staan.”

Nood aan een babbel

Het is een ‘vrij café’, dus kiest Amanda zelf welke bieren ze tapt. “Maar er wordt hier ook vooral veel uit de pulle gedronken. Jupiler en Stella, maar ook Primus. We hebben hier zo onze vaste Primus-drinkers, dat is een bier dat altijd al populair is geweest in Moorslede. We hebben ook onze vaste Palm en Bass Pale Ale-drinkers, ik voorzie de bieren waarnaar mijn klanten vragen.”

Op tijd en stond organiseert Amanda ook een feestje in haar café. “Op nieuwjaarsdag hebben we hier het jaar ingezet met een fuifje, dat was geslaagd. Met Valentijn komt Kurt Lorenz optreden, de vrijgezellen kunnen dan een bandje om doen en laten zien dat ze ‘beschikbaar’ zijn”, lacht Amanda. Op 17 februari is er een schlagerfestival, wie verkleed komt krijgt een gratis drankje. “En op zaterdag 16 maart vier ik mijn verjaardag van de dag ervoor. DJ BrassTacks komt dan draaien. Overdag staat hier meestal de radio op, ’s avonds werk ik dan met afspeellijsten, vaak muziek uit de jaren 80 en 90. Ik pas dat natuurlijk aan aan het publiek dat op dat moment in het café zit.”

Het publiek is erg divers. “Er komen hier ook best veel dames”, stelt Amanda vast.

“Uiteraard nog meer heren, maar de vrouwen komen hier hun koffietje drinken, of een wijntje. En vooral ook een babbeltje doen. Je voelt dat de mensen dat nodig hebben. Ook mensen die een wandeling gemaakt hebben met hun hondje zijn hier welkom. Sommige mensen hebben hier hun vast stekje aan de toog, maar we hebben hier ook onze ‘bende van de ronde tafel’. En iemand die hier binnenkomt en niemand kent, zit binnen de tien minuten in gesprek met de rest van de klanten. Zo waren hier eens mensen uit Canada, ze kregen meteen ook een rondleiding in de kerk van onze klanten. En bij het openingsfeest op 14 augustus vorig jaar, hadden we een travestieshow. De pastoor stond te zwaaien en mee te dansen. Zo zie je maar, het zit hier allemaal goed. En vooral plezant, om miserie te zoeken ben je hier niet aan het juiste adres.”

Het café beschikt ook over een mooi terras dat dus uitkijkt op de kerk. “In de zomer serveren we dan ook zelf gemaakte sangria. En het hele jaar door hebben we onze picon en Hasseltse koffie, allebei volgens recept van mijn stiefvader. Dat wordt hier ook goed gesmaakt.”

Joviale leutemaker

Na zeven maanden heeft Amanda dus al goed haar draai gevonden in In Cany. “Ik doe het ook immens graag. Je mag natuurlijk je uren niet tellen en er komt meer bij kijken dan gewoon open houden, maar ik zou het nu al niet meer kunnen missen.”

Broer Michael ziet ook dat zijn zus floreert. “Ze dient er ook echt voor. Ze is joviaal en is een leutemaker. Alle klanten bevestigen dat ook.”

Amanda knikt: “Als het om leute te maken is, moet je hier zijn. En onze feestjes kondigen we aan via onze Facebookpagina.”