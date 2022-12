Alle Olympia-ingrediënten zullen aanwezig zijn: “Je kan er zelfs een snelle pils drinken in café De Nieuwe Wijk”

Vrijdag 16 december is het eindelijk zover. De kaarten zijn al lang de deur uit, het bordje uitverkocht mocht boven gehaald worden voor de ‘Back to Olympia’-fuif in het goederenstation. “We hebben gezorgd voor een perfect cocktail met alle Olympia-ingrediënten”, zegt mede-organisator Tom Sintobin. “Het moet een topavond worden en als het meevalt, staat niets een herhaling volgend jaar in de weg.”

Tom Sintobin bracht met zijn twee kompanen Frederic Boulez en Jurgen Defour een WK-dorp tot leven in het goederenstation, maar kreeg daar niet echt de medewerking van onze Rode Duivels.

“We zijn Marietta, Dirk en Chantal dankbaar dat we dit konden organiseren”

Los daarvan was op vrijdag 16 december al langer een ‘Back to Olympia’-fuif gepland. Tussen 1980 en 2000 was dancing Olympia een vaste waarde in het uitgaansleven. “Eerst en vooral moeten we daarvoor Dirk Vannieuwenhuyse en zijn moeder Marietta dankbaar zijn, zij gaven ons de toestemming om dit te realiseren. We zijn eigenlijk op het idee gekomen door het succes van de Zillion-film, al was dancing Olympia natuurlijk van een ander kaliber. Maar dat het ook bij ons zulk een succes zou zijn, dan hadden we niet durven vermoeden. Al wekenlang zijn de kaarten uitverkocht en ik blijf telefoons krijgen.”

De gevel van Olympia. Daarnaast was de parking met onder meer ruimte voor frituur Hilderik. © Ten Mandere

Andiz neemt de plaats in van nostalgische frituur Hilderik

Om te checken of er ondertussen al op de zwarte markt tickets circuleren, daar heeft Tom geen tijd voor. Zijn team wil vooral zorgen dat de organisatie in de puntjes verzorgd is. “Olympia staat natuurlijk gelijk met muziek daarom hebben we drie dj’s van destijds weten te strikken. DJ Kurt (Herreman), Maggio (Mario David) en Vittn (Peter David) zullen telkens een uur voor hun rekening nemen en na drie uur herhalen we dat nog eens opnieuw. Zo zullen alle genres aan bod komen, hoe laat je ook op de avond arriveert.”

De bierkannen waren populair in dancing Olympia, maar hier lijken deze jongeluik wel erg gehaast om ze uit te drinken. © Ten Mandere

Klank en licht van bovenste plank

Dancing Olympia was ook innoverend als het op licht en klank aankwam. “D-Light en Bekafun hebben daar de krachten gebundeld. We zullen een discobol hebben en ook de rook zal van boven over het publiek neerdalen. We hebben een sterke laser en de klank zal optimaal zijn.”

In 1983 werd er volop gefeest, straks zijn we 40 jaar later en misschien herkennen heel wat mensen zich nog op dit prentje. © Ten Mandere

Maar niet enkel de sfeer van ‘in’ de Olympia komt terug, ook de elementen buiten die de dancing maakten tot het fenomeen die die was. “Veel gasten gingen vroeger naar de de overkant in De Nieuwe Wijk snel een pintje drinken. Nu hebben we hier in het lokettenlokaal, een apart zaaltje eigenlijk, ons café De Nieuwe Wijk gerealiseerd. Je zal er terecht kunnen voor een pintje in de vlugte.”

“We konden twee keer de zaal uitverkocht hebben”

Naast de dancing verkocht men in frituur Hilderik ettelijke bakjes frietjes.

“Nu zal Andiz aanwezig zijn om buiten zijn assortiment aan te bieden. Je zal dus ook geen honger hoeven te lijden. Alles is present voor een topavond.” En als alles meezit, dan komt er allicht volgend jaar een tweede editie. “De kaartenverkoop liep zo goed dit jaar, we konden twee keer de zaal uitverkocht hebben.”