Aftellen naar het BK wielrennen (5): café ‘t Bloemgat pakt uit met viptent voor 200 personen

Café ’t Bloemgat in Ardooie, dat sinds 26 april vorig jaar opnieuw open is, heeft zijn stek in het horecalandschap alvast afgedwongen. Ter gelegenheid van het BK wielrennen in Izegem pakken ze voor het eerst ook groots uit. Er komt onder meer een viptent voor 200 personen voor de deur.

Julie Velghe en Michaël Devos bliezen café ’t Bloemgat, dat een tijdje had leeg gestaan, nieuw leven in. En met succes. “We zijn tevreden over hoe het loopt, we hebben veel vaste klanten, maar er komen hier ook nog wekelijks nieuwe mensen binnen. Overdag zijn we een rustig café, naar de avond toe worden hier plaatjes gedraaid en wordt er ook veel gedanst.”

Verrassingsoptreden

Michaël, die ook nog een aannemersbedrijf runt, springt in het weekend en op andere drukke momenten bij. Maar het is natuurlijk vooral Julie die het gezicht is van de zaak. Het koppel wil op zondag 25 juni ter gelegenheid van het BK gebruik maken van de locatie. “Straks passeren de lokale rondes van het BK hier op boogscheut vandaan, dat is iets wat we niet snel weer zullen meemaken.”

Dankzij de medewerking van buur Luc Lauwers kan er een viptent komen tegenover het café. “Die komt dus in het veld te staan, de publieksruimte zal 15 op 20 meter bedragen. We laten 200 vips toe. Van 11 tot 17 uur krijgen ze een volledige vipformule voorgeschoteld, maar dan in Bloemgat-stijl. Er is een buffet en drank à volonté, na de maaltijd is er ook nog een walking dessertbuffet. In de tent plaatsen we uiteraard ook een groot scherm, maar er zal naast de tent ook een groot terras zijn van waarop je renners zal kunnen zien passeren. Na 17 uur gaat de tent open voor iedereen, wie afzakt van de koers, kan hier stoppen. DJ Gum zal er de sfeer inbrengen en omstreeks 18.30 uur is er ook nog een verrassingsoptreden. De Bloemgatstraat in Ardooie zal voor de gelegenheid ook afgesloten zijn van aan het café tot aan de Reperstraat. In de bocht aan de Reperstaat, dus pal langs het parcours, zullen we ook een bierkar plaatsen waar je alle dranken kunt krijgen, iets kunt eten en bij goed weer voorzien we ook ijs. We zullen er eveneens springkastelen plaatsen, zodat ook de kleinsten zich amuseren. We hopen natuurlijk dat we de weergoden mee hebben.”

Café ’t Bloemgat bevindt zich op grondgebied Ardooie, alle BK-activiteiten van het café vinden net over de grens plaats in Emelgem. Zoals het naar uitziet is het de eerste horecastop na de passage op de markt in Ingelmunster. “We hopen inderdaad wat volk aan te trekken. Helpende handen hebben we al gevonden: onze vaste mensen en ook wat familie. Maar we willen ook jeugdbewegingen nog een kans geven om nog een centje bij te verdienen door te assisteren bij het parkeren. Als het de komende weken wat droger wordt, willen we het land hier ook gebruiken als parking, indien niet moeten we nog op zoek naar een andere oplossing die we al voor ogen hebben.”

Zaaltje en nieuw terras

Julie en Michaël pakken met hun café dus voor het eerst groots uit. “We hebben geen sponsoring gezocht, doen alles op eigen houtje. De prijs voor de vip hebben we op 165 euro gehouden, vaak betaal je het dubbele als naar je naar zulke evenementen gaat. Ondertussen is de helft al verkocht aan vaste klanten. Kaarten zijn hier in het café te verkrijgen. En wie niet naar de vip komt, kan nog de afterparty meepikken.”

Ondertussen hebben Julie en Michaël een vergunning aangevraagd om een oude stal om te vormen tot een zaaltje en nieuw sanitair en achteraan een nieuw terras aan te leggen. “Die aanvraag is lopende. En hopelijk krijgen we ook nog wat verharding hier langs de grachten, zodat niet iedereen hier met vuile voetjes binnenkomt”, besluit de sympathieke cafébazin. Op 25 juni blijft het café zelf gesloten, alles is te doen aan de overkant.