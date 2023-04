75’89 pakt weer uit metwervelende Thé Dansant en tovert daarbij La Verna om tot muzikale feestplek in retrostijl

Het Izegems Muziekoffensief 75’89 is intussen een vzw geworden, maar heeft nog altijd hetzelfde doel: mensen old school laten genieten van een gezellig samenzijn op muziek uit de periode 1975 tot 1989. De opbrengst van de champagneverkoop gaat naar het Kinderkankerfonds.

“Er komt een fotowand met oude foto’s van Guido Coudron”

Na een succesvolle editie vorig jaar met 500 enthousiaste aanwezigen, organiseert het Izegems Muziekoffensief 75’89 een tweede editie van hun Thé Dansant. De eerste editie vond plaats in zaal Valentino. Nu opteert men voor La Verna (bij de Drie Gezellen, red.) waar in de jeugdjaren van de vier initiatiefnemers ook heel wat fuiven op de agenda stonden. Koen Beirnaert, Bob Van Maele, Dominique Stove en Bruno Lambert waren destijds dj en willen iedereen op de dansvloer krijgen op muziek uit de jaren 1975 tot 1989. Daarvoor trekken ze dit keer dus naar de Mentenhoekstraat.

Luc Rousseau op gitaar

De Thé Dansant start om 19 uur. “Er is ook een barbecue in samenwerking met de mensen van De 3 Gezellen. Daarbij zorgt de organisatie voor de muzikale omlijsting. Daarvoor strikten ze Luc Rousseau, bekend van de Izegemse Abba-coverband. Hij verwelkomt het publiek op zijn elektrische gitaar met typische sfeermuziek, inclusief een knipoog naar country. Daarna is het tijd om de dansvloer te veroveren. Er is werkelijk voor elk wat wils want de 75’89-dj’s draaien op twee podia. Zin in funk, soul, disco, dance of rock? Dan vormt zaal La Verna het decor. De fans van new wave, punk en ska kunnen zich uitleven in de kleine zaal, waar enkele gelegenheidsdj’s de scepter zwaaien”, klinkt het.

Nostalgie troef

Laat je smartphone voor de gelegenheid voor een keer thuis. Huisfotograaf Herwig Vandenbroucke zorgt voor sfeerfoto’s. En misschien zie je jezelf wel op foto op de wall of fame van 78’89 die bestaat uit honderden zwart-witfoto’s van de hand van fotograaf Guido Coudron uit de periode 1975-1989 van kroegentochten, 100 dagenfeesten, optredens,… Om het jeugdhuis-gevoel compleet te maken, daagt 75’89 uit tot een spelletje darts (breng je eigen pijltjes mee) of een partijtje tafelvoetbal. De Blues Brother staan opnieuw in voor de security en de zaal krijgt een retrolook aangemeten.