24 clubs voor 12de kaartkampioenschap van Stad Harelbeke: “Ook dit jaar een succes”

Op vrijdag 6 oktober organiseert de kaartersclub van Café ’t Molenhuis in Harelbeke de 12de editie van de beker van de Stad Harelbeke voor Kaartersclubs in cultureel centrum Het Spoor. Dit jaar tekenen er opnieuw 24 ploegen present. De integrale opbrengst gaat naar de G-teams van KOG Stasegem.

Zoals vorig jaar gehoopt, is de kaartersclub van Café ’t Molenhuis erin geslaagd om opnieuw een nieuwe editie van dit tornooi te organiseren. “Corona gooide bijna nog eens roet in het eten. Voor deze twaalfde uitgave hebben we opnieuw 24 ploegen kunnen overtuigen om deel te nemen, waardoor het succes van de vorige edities geëvenaard wordt”, aldus voorzitter Bart Vandekerkhove. “Dit nieuw succes betekent voor ons een stimulans om van dit initiatief een jaarlijks terugkerend en blijvend evenement te maken, met als streefdoel ooit alle clubs te kunnen overtuigen om deel te nemen. Uiteraard kan dit pas slagen met de medewerking van ons stadsbestuur en de sponsoring waarop we al enkele jaren kunnen rekenen. Alvast onze beste dank daarvoor”, vult bestuurslid Ruddy Deprez aan.

De deelnemende clubs voor dit jaar zijn Vooruit Stasegem, Eclips, Damberd Bavikhove, De Geus, De Comix, ’t Brouwputje, King Club, Leiezonen, ’t Molenhuis, OKRA Harelbeke, Rumbavrienden, Rode Eilandkaarters, Sporthallekaarters met mannen- en vrouwenploeg, Symphonie, St.-Jozef met mannen- en vrouwenploeg, De Gilde Bavikhove, De Villa Bavikhove, S-Plus, Tientjes, Den Arend, Chasse Patate Bavikhove en Duc de Brabant.

Recreatief sporten

Net als elk jaar gaat de opbrengst van dit tornooi naar een goed doel: dit jaar zijn dat de G-teams van KOG Stasegem Recreas. “Het zijn enkele groepen spelertjes en spelers met een beperking die op regelmatige en kwaliteitsvolle wijze recreatief kunnen sporten. Men speelt in ploegjes van 7 spelers. Het gaat om kortere wedstrijden met aangepaste en vereenvoudigde spelregels op kleinere speelvelden. Ik ben begeleider. De werking kost ook geld. Het is echt wel mijn leven. KOG betekent alles voor mij, ik ben er dag en nacht mee bezig”, duidt Sophie Depypere.

“Zij zullen samen met onze vrijwilligers instaan voor een vlot verloop van de avond. We zijn als bestuur zeker dat we ook dit jaar een aardig steentje zullen kunnen bijdragen, nu in de werking van de G-teams”, zegt bestuurslid Emmanuel Gevaert van de kaartclub. Het tornooi vangt aan om 19 uur.