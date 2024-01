2023 was een zot horecajaar in Izegem en ook 2024 start op die manier

In 2023 waren de veranderingen in de Izegemse horecawereld niet op één hand te tellen, ook 2024 is zo gestart. In Het Grillhuis wordt vanaf eind januari B’s Place, Brasserie 22 krijgt een nieuw damesduo aan het roer en Hoppie is straks de

patron in l’Abattoir.

Kaffee Lagaar straalt weer de grandeur van vroeger uit; Tom Sintobin zal zich zijn overstap nog niet beklaagd hebben

2023 was een zot horecajaar in Izegem. Met NAST heeft Izegem de hoogste West-Vlaamse nieuwkomer in Gault&Millau, een ongezien aantal zaken veranderde van eigenaar en vooral op de Korenmarkt was er enorm veel beweging.

Maar laat ons toe het overzichtje te beginnen met café Bosmolens. Een persoonlijke keuze met wat (jeugd)sentiment die we maar al te graag toelichten. ‘Tante’ Gerda Naert was de laatste in een rijtje van de familie die 133 jaar een café openhield tegenover de Heilige Familiekerk. Op 78-jarige leeftijd wilde de gezondheid niet meer mee, na de vierde generatie hield het op. Het café staat momenteel leeg.

La Talpa 2.0 floreert

Op het grondgebied van de Bosmolens – als we alles ten zuiden van de Rijksweg beschouwen – heb je nu nog twee cafés. Café Klein Harelbeke (Slabbaardstraat-Zuid) is al jaren een vaste waarde, maar hanteert beperkte openingsuren. Ook een herberg met traditie is uiteraard ook Café Sportief (Meensesteenweg). Petra Casert en Thierry Sabbe stonden er in 2023 tien jaar achter de toog. Het is als volkscafé een thuis voor heel wat verenigingen en feestjes, maar ook een trekpleister voor verschillende leeftijden. Voor zaal Valentino, die achter Sportief is gelegen, waren er plannen voor een supermarkt, maar zowel de stad als de deputatie wilden geen vergunning verlenen.

Op de Bosmolens alleen al zijn er tien eetgelegenheden

Café De Mol is niet meer, dat was al langer La Talpa. In het voorjaar van 2023 namen Elien Debaillie en Maxim Samyn de zaak over van Marianne Lambrecht. Het is vooral Elien die het gezicht is van de La Talpa 2.0. Samen met hun kok maakten ze er op korte tijd een hippe plek van.

Op de Bosmolens zijn er overigens eetgelegenheden bij de vleet. Lot 56 paste de openingsuren aan en blijft voortaan in het weekend gesloten. Met Te Lande, Tennisclub Isis, Villared en De Klare Gracht had je op de Bosmolens – samen met De Mol niet meer dat dun bevolkte gehucht van enkele decennia geleden – al een divers aanbod om gezellig de voeten onder tafel te schuiven. Met La Durée heeft de Bosmolens ook een tweesterrenzaak en dit jaar opende Jurgen Defour op de plaats waar vroeger een zonnebankcentrum huisde pal aan de rotonde in het centrum ‘Eethuis Bosmolens’. Ook hij vond al snel zijn plaatsje in het landschap. Tel daarbij nog de twee frituren, die van Yves en die van Gio & Sylvie en ook de Pizzahut en je kan op meer dan tien plaatsen iets gaan eten op de Bosmolens. Wat verderop in de Burgemeester Vandenbogaerdelaan stopte Ter Weyngaerd na 35 jaar.

‘t Elfde Gebod, Comodo en De Club wachten nog op een overnemer

Terug naar de cafés. ‘t Elfde Gebod werd in september 2022 door Karoline Vandommele en Bjorn Deneire overgenomen van Eveline Demierbe en Filip Vanacker. Net voor de feestdagen ging de zaak dicht en brouwerij De Brabandere zoekt nu een oplossing voor de herberg op het Kerkplein. Café De Club (Reperstraat, Emelgem) staat sinds de verhuizing van Karine De Bock naar De Drie Gezellen (medio 2022) leeg.

In Emelgem vond Café Mandeldaele wel een overnemer. In Mandeldaele zette Joyce Naeyaert met hulp van haar rechterhand Natascha Decaestecker haar schouders onder de herberg op het Emelgemseplein. Aan de overkant van Mandeldaele opent De Sportwereld op zondag als gelegenheidscafé en ook bij manifestaties als Izegem Koers brengt het mee leven in het centrum van de gemeente.

Langste toog op BK

Het Bierkasteel is natuurlijk het grootste horecamonument op het grondgebied Izegem, op de grens van Emelgem met Ingelmunster. Met De Rumba en brouwerij D’Oude Maalderij/restaurant De Mash zijn er ook nog twee horecazaken in de Ardooisestraat. Nadat in 2021 Annie van De Wagenmakerij overleed, stierf ook haar man Willy halfweg 2023. Dat betekende meteen ook het definitieve einde van het café. Als we eens net over de stadsgrens gaan kijken, dan komen we terecht in De Wandeling, dat werd gekocht door David Stekelorum (maar daarover verder meer, red.) en wat verderop bouwt de van origine Izegemse Julie Velghe voort aan de naam en faam van café ‘t Bloemgat. Onder meer met het BK werd een leuke vipformule uitgedokterd. Izegem kon tijdens het BK ook prat gaan op de langste toog van het land.

Brand Rhodesgoed

Deelgemeente Kachtem heeft dan weer geen volkscafé meer, maar wel een toprestaurant Vonk met daarnaast een dito feestgelegenheid t’Hoornaerts. Ook brasserie Rhodesgoed is al meer dan tien jaar onder de hoede van Wim Degezelle en Hilde Donck een vaste waarde, maar daar sloeg het noodlot toe. De bovenverdieping, die dienst doet als gelagzaal, brandde uit. Het horecakoppel rechtte onmiddellijk de rug, kende daarnaast ook in persoonlijke middens nog forse tegenslagen, maar ondertussen is de vernieuwde brasserie al in gebruik. Ook aan het kanaal blijft ‘t Schroefke een vaste waarde.

David Stekelorum werpt zich op als de nieuwe horecapaus van Izegem nu hij ook l’Abattoir en De Wandeling (Ardooie) heeft gekocht

David Stekelorum werpt zich ondertussen op tot de nieuwe horecapaus van Izegem. Hij vierde in 2023 al drie jaar café Ariba, kocht ondertussen De Wandeling in Ardooie en ook l’Abattoir in de Vlietmanstraat. In dat laatste café wordt Hein ‘Hoppie’ Dekiere vanaf 1 maart de nieuwe gerant. Hij laat ‘t Plectrum definitief over aan Yuri Rommens. In het pand waar Hoppie vroeger furore maakte met ‘t 25ste Uur was het leven van De Izegemse Koekoek maar drie maanden beschoren. Jeugdhuis De Tunne had een tijdje een onderkomen in l’Abattoir, maar heeft ondertussen een nieuwe uitvalsbasis in zaal Nele. In de Sint-Pietersstraat startte Britt Callens met haar pa Francky Het Grillhuis, maar na een half jaar wordt daar de switch gemaakt van een vleesrestaurant naar een cocktail- en tapasbar die eind januarie opent. B’Place zal die heten. In de Meensestraaat 1, als uitloper van het Sint-Pietersstraat, is er In ‘t Geniep. Dat is nu louter een weekendcafé.

In de reke cafés op de Markt verandert niet enkel ‘t Plectrum officieel van uitbater, dat gebeurt ook in De Pauw op de andere hoek waar Luc broer Danny Huyghebaert komt aflossen, al zal er in de praktijk niet echt veel van te merken zijn. Aan de andere kant van de Ketelstraat verlaat Tjessa Hemelaere Brasserie 22, eind januari 2024 nemen Kathy Steelandt en Andy Demuynck daar de fakkel over. In Café Commodo zocht Anja Devos een overnemer, maar vond er geen. De zaak is ondertussen gesloten.

Korenmarkt

Als we even de doorsteek maken naar de Korenmarkt komen we op de stek waar de langst dienende cafébaas Jozef ‘Sif’ Bogaert nog op post is, maar waar er voor de rest veel veranderde. Tom Sintobin koos eerst voor Kaffee Lagaar, het pand dat al die jaren eigendom was geweest van Paul Berlamont. Café De Koornmarkt was nog een tijdje in zijn handen, maar dat gaf hij al snel door aan de jonge enthousiastelingen Tibo Decruw en Enrique Espriet. Kaffee Lagaar straalt weer de grandeur uit van vroeger, Tom zal zich zijn keuze niet beklaagd hebben. Aan de andere van de Koornmarkt stopte Farahilde en Patrick Lecluse en Jurgen Tygat waren er als de kippen bij om hun Bistro Jeannine te verhuizen vanuit de Roeselaarsestraat – waar ondertussen Au Paris is gevestigd. Niet ver van Au Paris ging The Corner even open voor een wijnverkoop en degustatie, maar ook daar blijven de gordijnen sindsdien nog altijd dicht.