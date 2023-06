Café Ons Huis pakt uit met zomerse concerten en een wandeling

Met een eerste editie van de Daizelse Avondwandeltocht op vrijdag 30 juni stappen Kristof Dejonghe van horecazaak Ons Huis en muzikant François Toorré samen een muzikale zomer in. Op de plaats waar vroeger de feestzaal van de horecazaak was, zijn er deze zomer vijf muzikale woensdagen.

Kristof Dejonghe en François Toorré kennen elkaar al van in de tijd dat het Dadipark in Dadizele nog bestond. “Meer dan twintig jaar geleden organiseerde ik op de site van het Dadipark de Muzikale Woensdagen. Ik kende toen nog niet veel van het muziekwereldje, maar François zette me op weg.

“Mede dankzij hem konden we heel wat mooie groepen naar Dadizele halen en werden de Muzikale Woensdagen een succes”, opent Kristof. De ervaren cafébaas opende vorig jaar de deuren van ‘Ons Huis’ op de Plaats in Dadizele. “Het leek me dan ook leuk om die Muzikale Woensdagen opnieuw te organiseren.”

Openlucht

Van 12 juli tot en met 9 augustus zijn er telkens op woensdagavond optredens op de plaats waar vroeger de feestzaal van Ons Huis was. “Het dak is er daar nu af waardoor de aanwezigen in openlucht kunnen genieten van een optreden”, vertelt Kristof.

De SB’s bijten op 12 juli de spits af. “We zijn een groep bestaande uit leden van de The Sonny Boys en de Bobby Setter Band”, duidt zanger en drummer François Toorré. De SB’s krijgen niemand minder dan Bobby Setter aan hun zijde. “Dat de inmiddels 84-jarige ereburger van New Orleans naar Dadizele komt om op te treden, is gewoonweg fantastisch”, glundert Kristof. Onder andere No Milk Today en Il Sogno, de band verbonden aan De Lovie uit Poperinge, kleuren ook de affiche van de Muzikale Woensdagen.

Daizelse Avondtocht

Wie niet meer kan wachten op de Muzikale Woensdagen om in Ons Huis te genieten van een vleugje muziek kan deelnemen aan de eerste Daizelse Avondwandeltocht. Die gaat door op vrijdag 30 juni vanuit Ons Huis.

“Tijdens de coronacrisis begon iedereen met wandelen, maar hier in Dadizele zijn er eigenlijk amper tochten”, licht Kristof het initiatief toe. Voor 9 euro geniet men van een verrassend parcours, twee gratis consumpties en een braadworst bij aankomst. Kinderen betalen 6 euro. Om 21 uur brengt François Toorré solo een optreden. De plaatsen zijn beperkt, inschrijven kan via het nummer 0476 20 46 49.