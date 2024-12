Café in Cany, pal aan de Sint-Martinuskerk, pakt tijdens de eindejaarsperiode uit met enkele opmerkelijke initiatieven. Op vrijdag 27 december legt uitbaatster Amanda Vansuyt een bus in naar de kerstmarkt van Brussel. Wie mee gaat, geniet ‘s ochtends ook van een ontbijt. Café in Cany zet ook het nieuwe jaar goed in. Op nieuwjaarsdag organiseert Amanda een nieuwjaarsfuif in het café. Iedereen is er welkom vanaf 16 uur. (BF/foto JS)