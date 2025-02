Cadeaupakketten uitgereikt in kader van kerstboomactie

Al sinds 2021 kunnen Torhoutenaren tijdens de eindejaarsperiode een gratis kerstboom bij de stad aanvragen om hem in hun straat of buurt te plaatsen en passend te versieren. Dat initiatief kadert in het project Hartverwarmende Buurten. Er wordt telkens een fotowedstrijd aan de actie gekoppeld. Na afloop ontvangen de bewoners van drie straten, bepaald door loting, een prijs, met name een cadeaupakket van de Oxfam-Wereldwinkel. Dit jaar werden de Hans Meminclaan (nabij het station), de Steenstraat (in Wijnendale) en de Processieweg (eveneens in Wijnendale) bekroond. De prijsuitreiking gebeurde door schepen Elsie Desmet, die alle deelnemers bedankte voor het enthousiasme waarmee ze naar verbinding streven in hun eigen omgeving. De cadeaupakketten werden in ontvangst genomen door de afgevaardigden van de drie uitgelote straten. (foto JS)