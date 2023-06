Buren organiseren rommelmarkt om wijkbewoners samen te brengen

Twee buren die al bijna 40 jaar over elkaar wonen in de Groenendijkstraat in Bredene hebben het initiatief genomen om een rommelmarkt te organiseren in hun buurt komende zondag. Er was in de wijk nog nooit een groot buurtfeest en op deze manier willen ze de buurtbewoners samenbrengen.

Zondag staat een grote rommelmarkt gepland in de Groenendijkstraat, Eendenstraat, Doornenbilkstraat en Ganzenstraat in Bredene. Het is de eerste keer dat er een evenement doorgaat in deze wijk en Dirk Van Walleghem en Pascal Debruyne hopen dat er veel volk samenkomt die dag. “We hebben een blaadje in de bus gestoken bij 500 buurtbewoners met de vraag of er iemand bezwaar had, maar we kregen in de plaats enkel maar positieve reacties. Iedereen is blij dat er hier ook eens iets georganiseerd wordt”, lichten Dirk en Pascal toe.

Ze kwamen op het idee om een rommelmarkt te organiseren. “Het is een laagdrempelige manier om de mensen samen te brengen. Iedereen staat buiten en ze kunnen eens een praatje slaan. Als ze iets verkopen des te beter, maar er zijn veel bewoners bijgekomen en dit is de ideale kans om iedereen eens te leren kennen. Als dit een succes wordt dan zouden we volgend jaar graag zeker gaan voor een tweede editie gaan en kunnen we verder uitbreiden. We hebben alleszins heel wat respons gekregen van mensen die zullen meedoen”, zegt Pascal.