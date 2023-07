Bulgaarse topdiscotheek gaat een hele zomer lang plat voor DJ Bryan V uit Roeselare: “Het dak gaat er elke avond af”

Bryan Vandecasteele (24), alias Bryan V, mag drie maanden lang plaatjes draaien in ‘Valhalla’, de bekendste én hipste nachtclub van Bulgarije. Daarnaast heeft TikTok-fenomeen Loren Gray de Roeselarenaar gevraagd om haar debuutplaat te remixen.

Het muzikale talent van deze Roeselarenaar is voor velen allang geen geheim meer. Naast alle gekende discotheken van de streek had hij Smash the House, het label van Dimitri Vegas & Like Mike, al een paar jaar geleden van zijn kunnen overtuigd. Daarnaast creëerde hij ook een nieuwe versie van ‘Pickle’, een nummer dat niemand minder dan Paris Hilton samen met rapper Tinie Tempah uitbracht. Op 14 juni nam deze gedreven deejay én producer het vliegtuig richting Bulgarije. De komende maanden stuwt Bryan V daar het bruisende nachtleven van Sunny Beach, aan een van de populairste zandstranden van de Zwarte Zee, elke avond en nacht naar ongekende hoogtepunten.

Festivalmuziek

“Via een Belgische ondernemer die contacten heeft in Bulgarije hoorde ik dat ze deejays zochten voor een nieuwe club. Uit meer dan duizend sollicitanten hebben ze mijn kandidatuur weerhouden. Eigenlijk sta ik tot half september quasi iedere avond, telkens van middernacht tot 3.30 uur, achter de draaitafels. Soms is er een specifieke techno-avond. Daar hebben ze dan andere artiesten voor, die daarin gespecialiseerd zijn.”

“Mijn sterkte is het feit dat ik een allrounder ben. In Valhalla draai ik vooral festivalmuziek. In een vakantiesfeer met zomerse temperaturen en opzwepende muziek gaat het dak er telkens weer af. Er komen jongeren uit heel Europa naar deze discotheek afgezakt. Dit gaat van enthousiaste Israëliërs tot Polen, van Scandinaviërs tot vurige Spanjaarden. Die jonge mensen komen echt specifiek naar hier om zich een week lang te amuseren, te fuiven en uit de bol te gaan. Onze discotheek heeft een capaciteit van 2.200 personen. Tijdens het hoogseizoen, tussen half juli en half augustus, draai ik zo goed als elke avond voor een uitverkochte zaal. Ambiance verzekerd.”

“Een hele eer dat Loren Gray mij vraagt om haar debuutplaat te remixen”

Het feit dat Bryan door dit soort concepten van zijn muziek kan leven, maakt hem supercontent. “Het is natuurlijk keihard werken”, klinkt het nuchter. “Vooral in België moet je in deze business elke dag het beste van jezelf geven en constant netwerken proberen uit te bouwen. Onlangs ben ik een project aangegaan met de Amerikaanse singer-songwriter Loren Gray. Op Instagram en TikTok is zij een absolute hitsensatie. Als zij op haar mediakanalen een berichtje plaatst, volgen er onmiddellijk minstens 22.000 likes. Een talentrijke persoonlijkheid met een grote achterban. Haar management heeft mij gevraagd om haar debuutplaat te remixen, wat ik natuurlijk een hele eer vind. Via haar ben ik dan weer in contact gekomen met andere danceprojecten. Op die manier blijft de trein verder sporen.”

“Sun-Moon is een Duits duo met één miljoen luisteraars per maand. Twee weken geleden kwam er ook met hen een samenwerkingsproject uit. Hierdoor zie ik mijn eigen achterban ook telkens weer wat groter worden. Momenteel zit ik op meer dan 100.000 luisteraars per maand, wat een waanzinnig getal is. Als ik half september terugkeer naar België staat er een samenwerking met Sony Benelux in de steigers. Samen met Laura Duymelinck, ex-deelneemster van The Voice van Vlaanderen, hoop ik hitgevoelige muziek te kunnen producen.”

“Ook Olivia Trappeniers en enkele andere grote Belgische artiesten hebben bij Sony onderdak gevonden. Zij geloven in ons project dat we via Laser, hun creatieve broedplek voor nieuw talent, mogen lanceren. Dat belooft voor de toekomst.”

Muzikale zomer

“Hoewel ik drie maanden in het buitenland zit, is het voor mij toch belangrijk dat ik op de radar blijf van de Belgische festivalwereld. In september staan al drie grote boekingen voor fuiven vast. Het is de bedoeling om na deze intensieve zomer zo vlug mogelijk weer samen te zitten met de Belgische boekingskantoren om te kijken wat mogelijk is. Mijn allergrootste ambitie blijft, naast het produceren van muziek voor anderen, op alle bekende Belgische festivals te kunnen draaien.”

Vanaf september wordt Bryan resident van het nieuwe Roeselaarse danscafé Loco in de Verwerijstraat, de vroegere locatie van De Loods. Meer muziek vind je via zijn Spotify.