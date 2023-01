Budascoop Kortrijk krijgt half miljoen euro Vlaamse subsidies

Minister-president Jan Jambon (N-VA) kende op de valreep van 2022 nog 500.000 euro investeringssubsidie toe uit het Fonds voor Culturele Infrastructuur. Stad Kortrijk en kunstencentrum BUDA dienden daartoe in september samen een dossier in. Zo kan de totale HVAC-installatie (verwarming, ventilatie en luchtkoeling) in Budascoop in één keer vervangen worden.

De stadsbioscoop Budascoop blijft een iconisch gebouw en heeft als eerste Belgische multiplex met vijf zalen onder één dak ook een grote erfgoedwaarde.

Investeringen nodig

“Alleen zijn er na bijna 50 jaar intensief gebruik wel wat investeringen nodig om het gebouw klaar te maken voor de toekomst. We werken daarom in nauwe samenwerking met de stad aan een masterplan die alle noden noteert en becijfert. Dat moet tegen de zomer klaar zijn”, zegt Kristof Jonckheere, directeur van BUDA dat Budascoop onder de hoede heeft. In het masterplan zijn ook regenwaterrecuperatie, isolerend glas en zonnepanelen opgenomen.

“We zijn ontzettend blij dat Vlaanderen 500.000 euro investeert in de Budascoop. Met stad Kortrijk hadden we zelf ook al 665.000 euro voorzien. Zo kunnen we nu dit oud zeer in één keer aanpakken: de nieuwe installatie zal niet alleen zorgen voor een veel groter publiekscomfort voor de vele Budascoop-bezoekers, maar ook een positieve impact hebben op het energieverbruik van het gebouw”, aldus Axel Ronse, schepen van Cultuur (N-VA).

Energieneutraal

De ingreep kadert in het duurzaamheidsbeleid van BUDA en past ook binnen de langetermijnvisie van de stad om tegen 2025 energieneutraal te zijn.