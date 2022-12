Bubbels en opnieuw extra grote prijzenpot bij de eindejaarsactie

Na het grote succes van vorig jaar zorgen de Ruiseleedse handelaars opnieuw voor een mooie eindejaarsactie tot eind december in samenwerking met Unizo en de gemeente Ruiselede.

De werkgroep kon na de corona-editie van 2021 weer rekenen op extra steun van de gemeente. Daarmee verhoogt de prijzenpot aanzienlijk. Dit alles heeft het mogelijk gemaakt dat er dit jaar opnieuw een kras-en-winactie komt met een totale prijzenpot van 12.000 euro.

Uniek

De Ruiseleedse handelaars zijn weer talrijk present. “Ook dit jaar mogen we een nieuwe starter verwelkomen: fietsenzaak ’t Soupaepke”, opent mede-organisator Petra De Roust. “Wie in Ruiselede winkelt, kan met een beetje geluk zijn voorraad bubbels wijn bij elkaar sparen voor de komende feestdagen. Per aankoopschijf krijgt de klant een kraslot. Elke handelaar bepaalt zelf op welk bedrag een lotje uitgedeeld wordt. Dit maakt de actie uniek en maakt dat de actie ook toegankelijk is voor uiteenlopende sectoren. Direct na de aankoop kan de klant krassen. Hij weet meteen of hij al dan niet gewonnen heeft. Dit ervaren de klanten als een groot voordeel.” De prijzen bestaan, naast de lekkere flessen Spumante, uit aankoopbonnen die men in de zaak kan spenderen waar men het lotje gekregen heeft. “Maar ook dit jaar wordt het interessant voor de klanten. Ieder lotje die aanvankelijk niet gewonnen heeft, kan nog eens deelnemen aan de extra prijzenpot. Hiervoor dient het lotje in het grote rode kerstcadeau gestopt te worden onder de kerstboom aan het gemeentehuis. Na de feestdagen wordt dan nog eens een extra trekking voorzien. Alle prijzen van die extra trekking zijn waardebonnen van de deelnemende zaken. Winnaars worden persoonlijk verwittigd.”

Deelnemende zaken

Heel uiteenlopende zaken nemen deel aan de actie: tuinmachines Verbeke, brandstoffen Maenhout, kachels en sanitair De Paepe, Elektro Verstraete en doe het zelf Devolder-Coussens (Handy Home). In de voeding nemen deel: Slagerij Benny, De Beenhouwerij, Frituur Atelier Poekie, Frituur Tivoly, wijnen en delicatessen Wijnsafari, bakkerij Rutsaert, bakkerij Pascalino en de Nieuwe Lekkerbek. In de verzorging nemen deel: kapsalon Grietz ‘n Style, nagelstudio Justelle, voetverzorging Teen en T’ander. Bij Lingerie Petra (nachtmode en lingerie), Optiek Vanrenterghem, Hobbyvoeders Demey, en t Soupaepeke zijn ook kraslotjes te verdienen, zelfs op de Ruiseleedse Markt bij Vishandel Vanlaere. (RV)