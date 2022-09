Brugse zwemdoortocht met 350 zwemmers

De Brugse Ijsberen pakten vandaag uit met de 23e editie van hun Brugse zwemdoortocht. De start was voorzien aan het Sasplein.

Er waren de ganse dag door tal van reeksen met de lange afstanden van 3.000 en 5.000 meter in de voormiddag. In de namiddag was er nog de 1.000 meter, de zwemjogging en zwemmen voor Hart voor West-Vlaanderen met de laatste start om 16 uur. Er kwamen zaterdag 350 zwemmers aan de start. Nog heel wat sportievelingen hebben zich zaterdag ingeschreven. Een frisse duik bij de warme temperaturen doet immers deugd. Hun volgende event van de Brugse Ijsberen is hun kerstduik aan de Lange Rei. Na vele jaren aan de Rozenhoedkaai in Brugge (het toeristische hart van de stad) moesten de organisatoren op zoek gaan naar een andere locatie. (SR)