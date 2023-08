Brugse IJsberenkring houdt zwemdoortocht in de Langerei

De Brugse IJsberenkring organiseert zaterdag 2 september de 24ste zwemdoortocht in de Langerei in Brugge. Met de Kerstduik en het Nationaal Zwemfeest, twee andere tradities, trekt de Koninklijke Zwemclub op 23 december naar de Koude Keuken in Sint-Andries waar men een eigen vaste stek heeft.

De Brugse zwemdoortocht, tussen de Gistfabriek en de Carmersbrug, staat al jaren garant voor een uniek zwemparcours in de reien in de historische binnenstad. “Jaarlijks verwelkomen we dan ook circa 450 deelnemers uit binnen- en buitenland. Nu nog hopen op goed weer”, klinkt secretaris Franky Moelaert. “De Langerei is gevrijwaard van blauwalg. Het is dus niet zoals in de Damse Vaart, waar we een trainingsmoment moesten verplaatsen naar onze locatie in de Koude Keuken in Sint-Andries. Daarnaast ervaren we een sterke groei van onze leden. We zitten nu aan circa 150 en dit gaat verder dan de familieleden.”

Zwemjogging

Tijdens de zwemdoortocht zijn er wedstrijden voor competitiezwemmers over een afstand van 5 km en 3 km (in de voormiddag) of 1 km (in de namiddag). Het is de laatste manche van het criterium en tevens het provinciaal kampioenschap voor de korte afstand. In de namiddag is er vanaf 15.15 uur een zwemjogging van 1.000 meter voor de recreatieve zwemmers. “Elke deelnemer ontvangt een aandenken en een goodiebag. Vier wedstrijden die overigens beslissen over het Brugs Kampioenschap open water. Alle zwemmers woonachtig in Brugge kunnen hier bij de dames of heren in schoolslag of vrije slag aan meedoen.”

De Brugse IJsberenkring houdt van tradities. Maar met twee organisaties trekt men nu naar de vijver in de Koude Keuken. Op zaterdag 23 december is daar de Kerstduik voorzien, net als het nationaal ijsberenzwemfeest dat tot op heden in januari in de Sint-Pietersplas plaatsvond.

Coudeceuckenduyk

De Rozendhoedkaai en later de Carmersbrug, waar ook het publiek mocht meedoen, vormden vanaf 1973 het decor voor de Kerstduik. “Nu doen we dat op onze vaste stek. Dat is het recreatieve, om 16 uur”, vertelt Moelaert. “Het zwemfeest of het competitieve start ervoor om 13 uur, zij het op langere afstanden dan in het verleden. Het zwemfeest krijgt de naam Coudeceuckenduyk. We beschikken in de Koude Keuken over de nodige accommodatie. Het is er ruimer, met ook een aantal jeugdverenigingen in de buurt die al zijn aangeschreven om het als een van hun activiteiten te aanzien. We willen die dag tevens het een en ander aankleden in een winterse sfeer”, besluit Moelaert. (ACR)