Brugs koppel Loewis Kinget en Cato Desmet in triatlon

Ze leerden elkaar in Kluisbergen kennen op stage met Olympic Brugge. Ondertussen wonen Loewis Kinget en Cato Desmet samen in Sint-Jozef en hebben ze voor triatlon gekozen.

Loewis Kinget (26) van het Triatlon Brugge Team werd onlangs vierde in de kwarttriatlon in Damme. “Ik was lang bij Olympic Brugge actief. “Tijdens de coronaperiode waren er minder wedstrijden en begon ik wat meer te fietsen en zwemmen naast het lopen”, vertelt hij. “Doordat ik een paar vrienden had die aan triatlon deden, kriebelde het wel om dit ook eens te proberen. Het is ondertussen mijn vierde jaar. Ik begon met wat kortere afstanden en ook wat duatlons. Dit omdat zwemmen mijn minste discipline is en het toch wat tijd vraagt om het technische aspect onder de knie te krijgen.”

Stressfractuur

Loewis deed vorig jaar in Brugge zijn eerste kwarttriatlon met een elfde plaats bij de PRO’s. De Viven in Damme was nog maar zijn tweede op die afstand. “Daar blijf ik mijn focus op leggen, zij het non-stayer, dus met een tijdritfiets die ik mij onlangs heb aangeschaft. Daarna is het de bedoeling om op te bouwen naar een halve afstand en wie weet ooit een volledige. Door een stressfractuur kwam ik de voorbije winter minder aan lopen toe en ben ik opnieuw aan het opbouwen.”

Op 11 juni neemt de Bruggeling deel aan de Kallemoeietriatlon in Beernem. “Het is een stayerwedstrijd geworden. Dat kan voor mij als een mindere zwemmer misschien een nadeel zijn. Daar start ik met iets minder verwachtingen. Daarna in Brugge, op 24 juni, hoop ik voor een top tien te kunnen gaan”, aldus Kinget, kinesist en binnenkort ook osteopaat in een groepspraktijk in Sint-Michiels. Als triatleet laat hij zich hoofdzakelijk begeleiden door Arne Dedrie.

Ironman 5150

Cato Desmet (22) werkt als diëtist in het AZ Sint-Jan in Brugge en deed tot voor kort aan atletiek bij de sprintgroep van Olympic Brugge. Ze is daarmee gestopt, hoofdzakelijk om beroepsredenen, maar de sportkriebel bleef. Ze koos, zij het niet in clubverband, voor wat langere duursporten. “Een triatleet pure sang ben ik niet. Ik krijg wel een goede begeleiding van Loewis en ook een zotte ingeving. Ik heb mij ingeschreven voor de Ironman 5150 in Knokke-Heist, halfweg september. De olympische afstand. Ik zou die graag uitdoen. Dat is mijn doelstelling deze zomer. Lopen doe ik het liefst. Nu ben ik vooral veel aan het zwemmen, mijn minst goede discipline. Ook het wisselen kan nog beter.” (AC)