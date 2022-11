Brugge verwelkomt Sinterklaas op de reitjes

Samen met zijn Pieten maakt Sinterklaas zijn intrede in Brugge op zondag 20 november. De route van de Sint ziet er anders uit dan de voorbije jaren.

“Alle kinderen mogen erbij zijn om Sinterklaas toe te zwaaien”, zegt de Brugse jeugdschepen Mathijs Goderis. “Er zijn heel wat leuke plekken langs het parcours waar je de Sint kan zien toekomen en mee wandelen langs het parcours. Ook dit jaar kan je de intrede terug meevolgen op groot scherm op ‘t Zand of van thuis uit op je tablet of computer.”

Rozenhoedkaai

Dit jaar ziet de route van de Sint er iets anders uit. De Sint kom per boot aan om 14 uur in de Rozenhoedkaai en vaart verder tot het Oud Sint-Jan. Daarna stapt de Sint rond 15 uur in zijn koets richting t’ Zand waar hij rond 15.30 uur zal aankomen. Iedereen is welkom om mee te wandelen door de straten van Brugge en mee te zingen met de leukste sinterklaasmelodieën van onze Scoutsharmonie Sint-Leo!”

Schepen van Jeugd Mathijs Goderis hoopt opnieuw heel veel brave kindjes mogen verwachten: “De aankomst van de Sint en het programma ‘t Zand zijn helemaal gratis en je hoeft hier niet voor in te schrijven. Vanaf 16.30 uur kunnen kinderen genieten van dé spetterende Zotte Pietenshow. Tickets kosten 10 euro voor kinderen en 12 euro voor volwassenen. Wie lid is van de Gezinsbond krijgt 4 euro korting per ticket. Jullie ouders kunnen online tickets reserveren via ticketsbrugge.be.”

Tekenwedstrijd

“Dit jaar is er opnieuw een leuke tekenwedstrijd gekoppeld aan de komst van de Sint. Download één van de kleurplaten via https://jong.brugge.be/sinterklaas of haal deze op in een winkel in de binnenstad en wie weet grabbelt de ‘kanspiet’ jouw tekening uit de postbus! De winnaar vaart op 20 november mee met de boot van sinterklaas op zijn tocht op de Brugse Reien.”

“De intrede van de Sint is elk jaar opnieuw een mooie samenwerking tussen de Gezinsbond en Stad Brugge. Ook Stad Brugge biedt zowel financiële als logistieke ondersteuning om de intrede van de goede man optimaal te laten verlopen. Dit jaar willen we het event ook inclusief en toegankelijk maken voor alle kinderen.”

Rolstoelzone en doventolk

“Er wordt voor het podium een rolstoelzone voorzien voor kinderen en hun begeleider(s). De intrede en de show in het Concertgebouw worden voorzien van een doventolk. Zo kunnen alle kinderen meegenieten van deze mooie dag om er een spetterend feest van te maken!”

Mathijs Goderis lanceert nog een warme oproep om samen met de kinderen te kleuren, knippen en te knutselen en de tekeningen de posten in de grote postbus van Sinterklaas in het Stadhuis op de Burg of op te sturen naar Sinterklaas, Burg 12, 8000 Brugge. “Vergeet zeker je adres niet te vermelden, dan kan de Sint een briefje terug sturen”, aldus de Brugse jeugdschepen.