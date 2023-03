Brugge verwelkomt de Ronde met open armen: bijna alle hotels zo goed als vol

De Ronde van Vlaanderen is terug thuis! Voor het eerst sinds 2016 gaat Vlaanderens Mooiste zondag opnieuw van start op de Markt, onder het goedkeurend oog van Breydel en De Coninck. En daar is zo goed als heel Brugge gelukkig mee.

Met een schot uit het startpistool en de aloude leuze ‘Heeren vertrekt!’ mag burgemeester Dirk De fauw (CD&V) zondag om 10 uur de renners van de Ronde van Vlaanderen op pad sturen. Het orgelpunt van jarenlange en finaal beloonde inspanningen om de start van de Ronde terug naar Brugge te krijgen, nadat in 2015 duidelijk werd dat Antwerpen een beter – lees financieel sterker – voorstel deed en organisator Flanders Classics het gegeerde evenement aan de stad van burgemeester Bart De Wewer gaf. Maar die episode werd al uitvoerig besproken en beschreven. Nu overheerst vooral vreugde en groot enthousiasme in aanloop naar het evenement.

Vroeg uit de veren

Burgemeester De fauw zal komend weekend vroeg uit de veren moeten voor alle plichtplegingen die bij de start van de Ronde in zijn stad horen. “Op zaterdag ben ik er inderdaad al bijzonder vroeg bij voor de We Ride Flanders Cyclo, ofwel de Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen. Daarvoor geef ik om 7 uur ‘s morgens het startschot op de Markt”, zegt De fauw. “Zaterdagavond kom ik terug naar de Markt voor het optreden van Soulsister op het podium van de Ronde, gevolgd door een show van Level Six. Daar zal ik een woordje tot het publiek richten.”

“Ik verwacht een bezetting van 95 tot wel 100 procent” – Dimitri Thirion

“Op zondag, de dag van de échte Ronde, is het opnieuw vroeg dag, want dan word ik al om 8 uur op het podium verwacht voor een interview. Aansluitend neem ik deel aan het ontbijt in de stadshallen, om dan om 10 uur het officiële startschot te geven. Daarna zal ik niet mee rijden in een volgwagen richting Oudenaarde. Ik heb zondag familiale verplichtingen, maar natuurlijk zal ik de Ronde wel zo goed als mogelijk proberen te volgen. En sowieso wordt het een erg mooie dag voor Brugge. De prachtige televisiebeelden van onze stad, die in tientallen landen te zien zullen zijn, vormen een onbetaalbare reclame.”

Het kunstwerk van Wietse langs de Astridlaan is net op tijd afgeraakt. © Davy Coghe

Etalages

Brugge baadt in een koerssfeer. In de Langestraat en Hoogstraat hangen banners met wielercartoons van Marec. Zowat alle handelaars pimpten hun etalage in Ronde-stijl. Ook in andere straten doen handelaars mee. Kapper Alain Denoyel van het gelijknamige kapsalon in de Katelijnestraat, waarlangs het peloton en de Ronde-karavaan de stad uitrijden, hoopt zeker ook in beeld te komen met zijn fraai aangeklede etalage vol fietsen en wielerattributen. Net als straatkunstenaar Wietse die langs de Astridlaan in Assebroek, de laatste meters op Brugse bodem, een prachtige muurschildering in wielerthema maakte op een grote blinde muur. “Het doet me toch wel iets dat mijn werk op deze locatie langs het parcours van zo’n belangrijke wedstrijd te zien zal zijn”, zegt Wietse.

De gevel van Coiffeur Denoyel in de Katelijnestraat is volledig in Ronde-thema. © GF

Koersontbijt

De Ronde is ook het moment waarop mensen samenkomen. Met familie, met vrienden, met leden van de vereniging. De ouderraad van de school OLVA De Meersen organiseert zondag een heus ‘koersontbijt’ vanaf 8 uur ‘s morgens. “Er hebben zich al een honderdtal ouders met hun kinderen ingeschreven”, zegt schooldirecteur Karel Scherpereel, zelf een enthousiaste amateur-wielrenner. “Eerst ontbijten we gezellig samen in de eetzaal en dan trekken we naar de speelplaats om de renners, die vermoedelijk rond 10.15 uur zullen passeren, aan te moedigen. En daarna tonen we de rest van de wedstrijd op groot scherm.”

De horeca wrijft zich in de handen. “Op en rond de Markt zullen de uitbaters zeker een goede zaak doen door ontbijten te serveren voor de wielerliefhebbers die al vroeg uit de veren zijn”, zegt Sandra Timmerman, voorzitter van Horeca Brugge vzw. “En doordat veel mensen er een weekend van maken, zullen nog meer uitbatingen er een graantje kunnen van meepikken. Maar langs de andere kant moeten we het ook niet overdrijven: het is een weekend in de paasvakantie en dan doet de horeca in Brugge het sowieso meestal al goed. Maar begrijp me niet verkeerd: de terugkeer van de Ronde is een prachtige zaak. Zeker ook op lange termijn door de brede promotie voor de stad.”

Hotels zo goed als vol

Daar is Dimitri Thirion, voorzitter van vzw Hotels Regio Brugge en zelf uitbater van hotel Jan Brito, het volmondig mee eens. “Ik verwacht een bezetting van 95 tot wel 100 procent. Dat haalden we voor de coronacrisis soms nog wel eens in deze periode van het jaar, maar nu hebben we een publiek dat speciaal voor de koers afkomt en zo ook de stad zal ontdekken. Wat nog veel belangrijker is voor onze sector zijn die prachtige luchtbeelden van Brugge die zondag de wereld zullen rondgaan.”

Daan Masscho en Justine Verbeke van Café Pistolet organiseren zondag hun eigen Ronde van Vlaanderen. © Davy Coghe

Horeca-uitbaters die zich zeker niet onbetuigd laten zijn Daan Masscho en Justine Verbeke van café Pistolet nabij de voormalige schietstand langs de Baron Ruzettelaan. Ze vertonen de koers op groot scherm buiten én organiseren van 13.30 tot 16 uur hun eigen Ronde van Vlaanderen, in de vorm van een koers op rollen in ploegverband.

Politie op scherp

Een massa-evenement zoals de start van de Ronde betekent ook extra werk voor de lokale politie. Die is volgens woordvoerster Lien Depoorter op alles voorzien. “We zijn extra waakzaam, zowel bij de generale repetitie op zaterdag als tijdens de Ronde op zondag. We weten dat zo’n evenement met aanzienlijke visibiliteit bepaalde mensen op ideeën kunnen brengen. Daar houden we zoals altijd rekening mee, dus we zetten voldoende manschappen in om de veiligheid op en langs het parcours te waarborgen. Daarvoor krijgen we ook de hulp van de seingevers, een zeer belangrijke schakel in de organisatie. We roepen ook op om die mensen te steunen.”

Fietstochten

Tal van Brugse verenigingen haakten in op het wielerfeest. Ze kregen daar dan ook een mooie subsidie van Stad Brugge voor. Zoals het Davidsfonds van Dudzele, dat op zaterdag 1 april een fietstocht met gids langs de ‘Verdwenen Zwinhavens’ organiseert, met vertrek om 13.30 uur aan zaal De Polder in Dudzele. De tocht is zo’n 35 kilometer lang, die via Oostkerke en Sint-Anna Ter Muiden richting Sluis gaat. Daar staat een koffiestop gepland, om dan via Hoeke over Damme terug richting Dudzele te fietsen.

Voor de meer vrolijke noot zorgen de Brugsche Vèlopédisten, die op zondag 2 april hun eigen wielertocht houden op oude fietsen en in retrokledij. Daarmee willen ze de koers Brugge-Breskens-Brugge uit 1893, twintig jaar voor de allereerste Ronde, herdenken. Ze verzamelen aan de Mallebergplaats, om dan omstreeks 10.30 uur te starten op de Markt. Ze rijden naar Hoeke en terug. “We hebben een heel scenario uitgewerkt, waarbij we elkaar wat voor de gek houden en zogezegd met allerlei pech af te rekenen krijgen”, lacht gangmaker Toon Duyck, die zoveel mogelijk Bruggelingen uitnodigt om mee te rijden in retrostijl.