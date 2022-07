Brugge realiseert een nieuw stadspark: het Veltempark in Sint-Kruis

Op 8 augustus start de aanleg van het Veltempark in Sint-Kruis. Het fietspad in het Veltembos wordt verhard, de eerste stap naar de creatie van een nieuw stadspark in Brugge.

Een stadspark van 23.000 vierkante meter met fietsveilige wegen in de Vossensteert, de Bossuytlaan, Zandtiende en Collegestraat err omheen. Dat is de bedoeling van het Brugs stadsbestuur. “Deze site is heel belangrijk om de fiestveiligheid in deze straten te verbeteren”, benadrukt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

“Het wordt een openbaar park, niet alleen voor de buurt maar ook voor de schoolgaande jeugd. Gloednieuwe fiets- en wandelwegen zullen zorgen voor een betere en veiliger verkeersontsluiting”, aldus de schepen.

Fietspad

Aannemer De Witte start met fase 1 van de werken op 8 augustus, einde voorzien op 30 september. Fase 1 is de aanleg van het fietspad dat langs het Veltembos loopt en de Zandtiende en de Veltemweg kruist. Het wordt aangelegd in beton. Gedurende de werken zal het niet toegankelijk zijn, een omleiding voor fietsers loopt via de omliggende straten.

“Fase 2 start begin november en zou moeten rond zijn tegen half maart 2023”, vervolgt Mercedes Van Volcem. “We moeten rekening houden met de toelevering van materiaal zoals hout voor vonderpad, groenaanleg die pas in de wintermaanden kan uitgevoerd worden en verdere afwerking van het wandel- en fietspad”, verduidelijkt de schepen. “Maar eens alles is afgewerkt wordt dit de place to be, we kijken er al naar uit !”

Investering

Stad Brugge investeert 700.000 euro in een nieuw Veltempark. Het park zal aansluiten op het Veltembos en is 23.000 vierkante meter groot. Een fietspad en wandelpaden zullen een meerwaarde zijn voor het acht hectare grote bos. De groene long midden Sint-Kruis zal dé plaats worden om te genieten, wandelen en veilig te fietsen naar school.

“Genieten van het groen en publiek domein en veilig fietsverkeer staan hoog op de agenda bij de Bruggelingen. Het Veltemparkplan zorgt voor een onderbouwde verbetering voor de buurt en scholen. Via een strategische aankoop kunnen we een park aanleggen en het fietsen en wandelen in de buurt optimaliseren”, zeggen burgemeester Dirk De fauw en schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

Oud dossier

Vorig jaar werd het dertig jaar oud dossier opgelost omtrent het Veltembos. De Stad kocht er een hoeve met 2,8 hectare. Een strategische aankoop die openbaar domein werd. “Velen hebben op het dossier hun tanden gebroken maar na heel wat gesprekken met de eigenaar en de familie Steevens kon ik het dossier deblokkeren”, zegt schepen Mercedes Van Volcem. “Deze aankoop was zeer belangrijk om de fietsveiligheid in de Vossensteert – Bossuytlaan en Zandtiende – Collegestraat te verbeteren”, stelt burgemeester Dirk De fauw.

“De vele scholen in de omgeving en ouders juichen de verbetering toe. De aankoop leidde tot de openstelling van de dreef die de doorgang naar de scholen optimaliseert”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

Ontwerp

In het nieuwe park komen er duidelijk gedefinieerde zones: aan de kant van Zandtiende een open boomgaard met bloembollen in de graszone, een picknickzone en een vlonderpad rond het dottergrasland. De bestaande boszone aan de kant van Zandtiende wordt uitgebreid met bosaanplant en zorgt voor de buffering naar de school toe. Het bestaande trapveldje en speelpleintje blijft behouden. Kinderen zullen naar hartenlust kunnen spelen midden in het park terwijl de ouders en grootouders kunnen genieten in het park en van de natuur.

De zanderige ondergrond van het park wordt ingezet voor natuurherstel. Picknickbanken en parkstoeltjes zullen er de beleving op gang trekken. Er komt ook een evenementenkast en een drinkwaterfontein aan het IJzerland zodat de openbare ruimte ook kan dienen voor evenementen en initiatieven.

Rolstoelen

Bovendien is er in het ontwerp rekening gehouden met allerhande gebruikers : fietsers, rolstoelgebruikers, steppen, buggy’s en rollators. Door de keuze van betonvoetpaden, voldoende zitbanken en een drempelloze aanleg naar toegangsstraten en voetpaden is er een sterke verbetering naar gebruikscomfort en beleving.

“De hoeve zelf wordt in 2023 verkocht met 0,5 hectare grond. Het zou fijn zijn mocht de nieuwe eigenaar leuke schapen steken op de 0,5 hectare zodat de dieren het domein nog versterken. Ik ga na of ik dat als voorwaarde kan opleggen”, besluit schepen Van Volcem.