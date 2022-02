Brugge Classic is er nu ook voor de jonge fietsers

Brugse wielerfanaten kunnen op zaterdag 19 maart tijdens de vijfde editie van de Brugge Classic zelf eens tonen wat ze in hun mars hebben. Voor het eerst wordt de Brugge Classic ook opengesteld voor jonge fietsers.

“De jongste groep (8 – 10 jaar) kan onder begeleiding van de Koninklijke Brugse Velosport proeven van een behendigheidsparcours en de oudste groep (10 – 13 jaar) kan deelnemen aan een groepsrit van 20 km, met aansluitend ook het behendigheidsparcours”, licht schepen van Sport Franky Demon toe. Daarna voorziet de Koninklijke Brugse Velosport opnieuw een gratis lessenreeks voor kinderen van 9 tot 12 jaar, die stap voor stap zullen worden opgeleid tot mini-flandrien.

Verder krijgen de volwassenen de kans om zich zelf even een professionele wielrenner te wanen. Er wordt gereden in drie pelotons, elk met een eigen richtsnelheid (26 km/u, 30 km/u en 34 km/u), op tijdelijk afgesloten wegen. De rit begint met een gezamenlijke aanloop van ruim 10 kilometer op de ring rond de binnenstad.

Politiebegeleiding

Na een korte stop splitsen de fietsers in de drie vooraf bepaalde groepen. Ze leggen, elk aan een verschillende snelheid, de rest van hun parcours af onder begeleiding van politie, motorseingevers en enkele assistentiewagens. Het snelste peloton krijgt er een extra lus richting Damme bij, waardoor de drie groepen elk een andere afstand zullen afleggen, nl. 65, 75 of 100 km.

Het Sint-Lodewijkscollege in Sint-Andries doet dienst als start- en aankomstplaats. Daar vinden ook de inschrijvingen plaats en worden ook enkele prijzen verloot. Er is ook mogelijkheid om te douchen. Deelnemen aan de Brugge Classic kost 6 euro voor wie aangesloten is bij een wielerfederatie, 8 euro voor niet-leden, 3 euro voor de jeugd.

Uit veiligheidsoverwegingen is het aantal deelnemers beperkt tot 200 per peloton. Inschrijven gebeurt via www.brugge.be/classic. Daginschrijvingen zijn niet mogelijk. Het Covid Safe Ticket is verplicht voor deelnemers vanaf 16 jaar. De Brugge Classic is een organisatie van stad Brugge en de Brugse wielerclubs Koninklijke Brugse Velosport, Brugse Bikers, Sint-Michielse Trappers, Sint-Trudotrappers en WTC Lobek-Sodibrug.

(CGRA)