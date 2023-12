Broers Tom en Joost toveren huis om tot lichtspektakel, met actie voor G-ploeg Essevee: “We zijn zot van lichtjes”

Wie tijdens de kerstperiode in de Torenlaan in Waregem wandelt, kan niet naast huisnummer 82 kijken. Van ver fonkelen er duizenden kleurrijke lichtjes aan de gevel en in de voortuin. Broers Joost (49) en Tom Morjean (47) sloven zich elk jaar uit om er een lichtrijk en sfeervol spektakel van te maken. Hun event ‘De Knop’ gaf vrijdagavond het startschot, en bracht geld in het laatje voor het goede doel.

Naast de woning van de gebroeders Morjean in de Torenlaan kan je onmogelijk kijken. In 2009 begonnen Joost en Tom met een vijftal installaties om hun huis te verlichten. Vandaag zorgen er buiten meer dan 60 lichtinstallaties voor een kleurrijk spektakel. Ook binnen heeft de kerstsfeer het volledig overgenomen. Zelfs het tafelkleed en de bekleding van de stoelen werden in stijl aangepast.

De broers zijn van kleins af aan gefascineerd door de kerstsfeer. “We zijn in het algemeen wel fan van verlichting”, vertelt Tom. “Naar uitmatchen van ‘den Essevee’ zorgen we steeds voor muziek en lichtjes op de bus. ‘De broers zijn zot van lichtjes’, lachen onze maten.”

Doorheen de jaren werd er flink geïnvesteerd in lichtjes en installaties. “We hebben toch al zo’n 10.000 euro uitgegeven aan verlichting.”

De Knop

Al enkele jaren organiseren de broers samen met de Zulte Waregem-supportersclubs Essevee Believers en ’T Maantje een officiële knopindruk. ‘De Knop’ wordt telkens druk bijgewoond door vrienden. “We voorzien de nodige kerstsfeer en -muziek en een bar met hapjes en drankjes voor de aanwezigen. Op die manier zamelen we geld in voor het goede doel”, zegt Joost.

“Dit jaar kozen we voor een project dat ons nauw aan het hart ligt, namelijk de G-ploeg van ons geliefde Essevee.” In totaal bracht De Knop meer dan 1.100 euro op, om de voetballers van Zulte Waregem een duwtje in de rug te geven.