Broers Mario en Peter David over hun jaren in dancing Olympia: “Als dj had je wel wat succes bij de meisjes”

Op vrijdag 16 december zullen Mario en Peter David opnieuw achter de knoppen staan op de ‘Back to Olympia’-fuif in het Izegemse goederenstation. “Als jonge gasten hebben we daar prachtige jaren beleefd. En het zal een blij weerzien met al die bekende gezichten. We gaan er ons vol voor smijten.”

Het was hun oudere broer Kurt (57) die Mario (52) en Peter David (47) de muziekwereld in loodste. “Kurt draaide op de vrije radio UFO en zo geraakte ik daar ook binnen. Van Koen Beirnaert kreeg ik bij UFO te horen dat ze nog iemand zochten in Olympia. In 1987 ben ik er gestart, ik was toen amper 17 jaar. Ik werd de vaste man voor de zondagavond, dat viel te combineren met het voetbal. Maar ik ben dan toch uiteindelijk moeten stoppen toen ik naar Cercle Brugge trok. Maar in mijn Izegemse periode moest ik soms meteen na de match naar Olympia rijden, toen onze trainer dat eens hoorde, heb ik toch wel onder mijn voeten gekregen”, zegt Mario David die als doelman een mooie carrière uitbouwde en nu nog in het bestuur van Mandel United zetelt.

Veel coiffeurs

Het Olympia-cliënteel op zondag was een totaal ander publiek dan dat op zaterdag. “Op zaterdag kwamen ze van overal rond, op zondag had je echt de vaste mensen. Wat zelfstandigen en ja ook de coiffeurs die op maandag niet moesten werken. Marnix Molly was er vaste gast, Geert Dejonckheere ook… Meestal sloten we af tussen 2 en 4 uur, ik was soms niet al te fris als ik naar school moest vertrekken. Maar je bent dan jong en kan dat allemaal aan natuurlijk.”

“We willen het Olympia- gevoel een avondje laten herleven”

Peter David, op zijn beurt ook nog eens vijf jaar jonger als Mario, kwam in 1994 achter de draaitafel te staan. “Er was iemand uitgevallen en ik ben een paar keer ingevallen. En zo is de bal aan het rollen gegaan. Ik ben er uiteindelijk vijf jaar de vaste man geweest op zaterdagavond. Best intensief, ook ik combineerde dat met voetbal. Meestal met de reserven van KFC Izegem, maar als ik dan eens opgeroepen was voor het eerste elftal…”

“Wij kregen geld mee van Raph om de nieuwste platen te gaan kopen in Gent”

De broers zijn nog altijd onder de indruk van de manier waarop Raphaël Vannieuwenhuyse, die vorig jaar overleed, de zaak runde. “Raph had een streng uiterlijk, maar eigenlijk was hij een erg minzaam man. In de zaak was hij streng maar rechtvaardig”, weet Mario. “Ook als hij vond dat het een avond wat minder was geweest, durfde hij dat te zeggen”, vult Peter aan. “En we verdienden daar ook goed. Raph liet ons ook mee genieten van het succes van de zaak.”

Mario: “Nu sets van 45 minuten, wij draaiden uren aan een stuk”

Een muziekkenner was Raph niet. “Maar hij had wel feeling met wat wel en niet werkte. In die tijd draaiden we louter met vinylplaten. En ik kreeg dan geld mee van Raph om bij Music Man in Gent platen te gaan kopen. Daar hadden ze de nieuwste muziek. Olympia stond er ook om bekend om de allernieuwste platen te draaien”, herinnert Mario zich.

“Je kan dat ook niet vergelijken met nu”, neemt Peter over. “Nu is alles online beschikbaar, vroeger moest je een plaat in huis halen. En klanten vroegen dan om cassettes, we zetten toen een dj-set op zo’n cassette. En dan konden de mensen dat in de auto opleggen.”

Mario: “Wij draaiden toen ook uren aan een stuk. Op oudejaarsavond was dat van 20 tot 8 uur, 12 uur aan een stuk. Nu komen die dj’s voor 45 minuten en zijn ze weer weg. Van ons was het intensieve, maar leuke arbeid. Je moest ook alles manueel doen, de platen opleggen, het mixen,… Je kon geen setje programmeren.”

Veel koppel gevormd, maar ook romances zien stuk lopen

Maar niettemin beleefden de Davids een dolle tijd in Dancing Olympia. “Zeg wel. We moeten daar ook niet flauw over doen. Als je dj was in Olympia, had je wel wat aftrek bij de meisjes”, fonkelen de ogen van Mario. “En als ik zelf eens wat tijd met een ‘mokske’ wilde doorbrengen, dan legde ik een plaat op van 12 minuten.” Er werden ook heel wat koppels gevormd, Peter leerde er ook zijn ex-vrouw kennen. “Maar we hebben daar ook veel romances zien stuk lopen”, grinniken de broers.

30 koppels tegelijk aan het swingen

Raph stond er ook altijd op dat er ruimte werd vrij gemaakt om te slowen. “Dat waren vaste momenten. En daaraan moesten we ons houden, wat we uiteraard ook deden. De avond was ook mooi opgebouwd. Op zondag moesten we ook altijd swingmuziek draaien, daar stonden ze dan met 30 koppels tegelijk te swingen. En als de avond op zijn einde liep, maakte Raph richting ons een afrondend gebaar. Dan was het sein dat er niet veel meer gedronken werd en dat we weldra zouden sluiten.”

“Ik ging ook inspiratie opdoen bij de dj’s van de dancings in de buurt”

Peter draaide dus vooral op zaterdag. “Dat was dus een ander publiek. Terwijl mijn broer meer voor allround muziek ging, was ik gespecialiseerd in dancemuziek. Het publiek kwam daar ook voor van heinde en verre. Maar hier in de buurt had je ook meerdere dancings, sommigen trokken van de ene naar de andere. En zelf ging ik daar ook inspiratie op doen. Ik ging kijken bij de concullega’s hoe zij dat aanpakten, altijd leerrijk uiteraard. En samen met de lichtman ging ik dan als het gesloten was vaak eens iets uittesten in de Olympia.”

In Olympia draaien was ook een ticket naar meer. “Ik was pas 17 jaar toen ik werd aangesproken om een feestje te gaan draaien aan zee”, rakelt Mario op. “Maar ik had nog geen rijbewijs. Ik had mijn broer Kurt opgetrommeld als chauffeur en tegen ons moeder zeiden we dat we samen weg gingen. Maar uiteindelijk bleek ik in Oostende aan boord te moeten van een schip dat ook even op zee ging. Kurt wachtte aan land, maar het was pas 6.30 uur toen we opnieuw aanmeerden. Een berichtje sturen zat er toen nog niet in, dus was er al grote paniek toen wij in de voormiddag weer in Izegem arriveerden.”

Eerbetoon aan Raph

Mario en Peter draaien nu soms nog plaatjes. “Peter doet het nog vaker dan ik, bij mij gaat het meestal om vriendendiensten. Zoals we nu ook met plezier in Back to Olympia zullen draaien. Weet je, ik was recent in Duitsland. Op de terugweg heb ik zes uur naar liedjes zitten luisteren die ik wil opleggen, ik zat haast te bleiten. We willen het ook goed doen, we willen die avond kwaliteit brengen. We zullen dan ook zorgen dat we goede apparatuur mee brengen, want we willen Olympia voor een avondje laten herleven. En dit is ook een eerbetoon aan Raph, de man die dit toch maar mooi allemaal voor elkaar gekregen had.”

Mario en Peter hebben ook met volle teugen genoten van het periode in dancing Olympia. “De eindejaarsfeestjes waren ook altijd top. Op kerstavond wist ons moeder dat we tegen 21 uur gedaan moesten hebben met eten, daarna ging het richting Olympia. En na een zware oudejaarsavond kregen we altijd ’s morgens boterkoeken geserveerd. We hadden ook een fantastische bende van garçons over dj’s, tot de portiers en de wc-madam. Dat team hing goed aan elkaar en jaarlijks werden we dan ook eens thuis uitgenodigd bij Raph en Marietta in Oostkamp.”

Mario en Peter twijfelen er dan ook niet aan dat op 16 december de Olympia-revival in het goederenstation een succes wordt. “Je voelt het aan alles. De mensen verlangen er naar. Heel wat mensen polsen bij mij naar kaarten, maar die moet ik uiteraard doorverwijzen naar café De Koornmarkt. Er kan 500 man binnen, ik denk dat ze makkelijk dubbel zoveel kaarten konden verkopen. En waarom dit niet jaarlijks herhalen, je voelt dat de mensen weer eens willen dansen en uit de bol gaan.”

Vrijdag 16 december in het goederenstation: ‘Back to Olympia’-fuif. Kaarten te verkrijgen in café De Koornmarkt.