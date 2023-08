Breng Ferdinand Verbiest tot leven

Op 9 oktober is het vierhonderd jaar geleden dat in Pittem Ferdinand Verbiest geboren werd. Om dat te herdenken organiseert de gemeente, in samenwerking met de toneelverenigingen Loridans Kring en Theater Binnenstebuiten, op 9 en 10 september een theaterwandeling rond het leven en werk van de pater. Heb je zin (en lef) om mee te spelen of te helpen? Doen! Alle hulp is welkom.

“Op 9 oktober zal het exact vierhonderd jaar geleden zijn dat onze bekendste Pittemnaar, pater Ferdinand Verbiest, hier geboren werd”, zegt cultuurschepen Heidi Lievrouw. “We konden dat jubileum uiteraard niet onopgemerkt laten voorbijgaan en daarom hebben we besloten een theaterwandeling rond het leven van onze bekendste inwoner te organiseren. We hebben dat al eens gedaan, in 2013, naar aanleiding van het honderdjarig bestaan van het standbeeld op de Markt. Voor dit unieke spektakel hebben we de hulp ingeroepen van de twee Pittemse toneelverenigingen, Loridans Kring en Theater Binnenstebuiten. We zijn heel blij dat ook de Pittemse Koninklijke Fanfare Eendracht en Kunstijver, het Egems Gemengd Koor en het Gregoriaans Koor mee op de kar gesprongen zijn.”

Alle hulp welkom

“Voor het script van de theaterwandeling hebben Martin Tytgat en ik ons samen gezet”, vertelt Gaspard Vandewalle. “Martin heeft heel wat opzoekingswerk gedaan, zodat alles historisch correct zal zijn. Zo zijn we uiteindelijk tot zes scènes gekomen, die gaan over het vertrek van Verbiest uit Pittem, zijn reis naar China, zijn leven daar en uiteindelijk zijn overlijden en de staatsbegrafenis.”

“De toneelverenigingen zullen elk drie scènes voor hun rekening nemen, en per scène is er ook een regisseur aangeduid. Elke scène zal vijf tot tien minuten duren. Loridans Kring en Theater Binnenstebuiten zullen met al hun spelers aantreden, maar uiteraard is dat niet genoeg voor zo’n spektakel. We zijn dus nog op zoek naar heel wat figuranten, van alle leeftijden, waarbij sommigen onder hen zelfs wat gesproken tekst kunnen hebben. Daarnaast zijn we op zoek naar kostuums of attributen in verband met China of de Chinese cultuur, maar ook naar naaisters of handige Harry’s die kunnen meehelpen met de kostuums en de decors.”

“We zijn natuurlijk heel blij dat de fanfare en de twee koren hun medewerking toegezegd hebben. Dat is, om het zo te zeggen, de slagroom op de taart. De fanfare zal de Verbiestmars brengen, die de vroegere dirigent José Bouckaert geschreven heeft.”

Bezoekerscentrum

“Er is niet alleen de theaterwandeling om het jubileum te vieren. Het Bezoekerscentrum Verbiest wordt onder handen genomen en vernieuwd”, gaat schepen Lievrouw verder. “Het centrum wordt aangepast aan de moderne tijd en zal een beetje interactiever zijn. Daarvoor werken we samen met de provincie, die een deel van de werken zal subsidiëren. De officiële opening ervan is voorzien op 8 september.”

“En op 9 oktober is er dan een academische zitting, waarvan de provincie de organisatie op zich neemt en waar onder andere de Chinese ambassadeur en leden van het China Office verwacht worden.”

Wees er snel bij

“De theaterwandeling op 9 en 10 september is ongeveer 2,5 kilometer lang en volledig toegankelijk met een rolstoel. Per avond kunnen zes groepen van vijftig mensen de wandeling maken. Op zaterdag wordt er begonnen om 17 uur en op zondag om 16 uur. De wandeling begint aan het gemeentehuis en eindigt aan de oude jongensschool in de Eikeldreef. Kaarten kosten 10 euro. Je kunt ze kopen bij de cultuurdienst, of via de website van de gemeente. Aangezien het aantal deelnemers per groep om praktische redenen beperkt is, is snel zijn natuurlijk de boodschap.” (JG)

www.pittem.be/theaterwandeling