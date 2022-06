Bredene maakt speelpleinen rookvrij

Kinderen en jongeren spiegelen zich dikwijls aan mensen waar ze naar opkijken, meer zelfs, ze kopiëren vaak hun gedrag. En dat is ook het geval met roken: want zien roken doet immers roken. Bredene vindt het belangrijk dat de jeugd kan opgroeien in rookvrije omgevingen. Want rookvrij, da’s normaal!

In 2021 ondertekende Bredene het charter Generatie Rookvrij. “Als gemeente streven we ernaar om elk jaar een nieuwe omgeving rookvrij te maken. Een plek waar kinderen en jongeren beschermd worden tegen tabaksrook, zodat rookvrij opgroeien normaal wordt en niet-roken de standaard. Deze omgeving is vrij van roken en vapen. Op 20 speelpleinen in Bredene werden de zitbanken daarom voorzien van signalisatiebordjes”, zegt schepen van jeugd Daisy Hoste.

Generatie Rookvrij is een positief verhaal. Er zijn geen boetes of bestraffende maatregelen om een terrein rookvrij te maken. “Maar we moedigen wel iedereen aan om rokers vriendelijk aan te spreken om niet te roken in de buurt of het zicht van kinderen en jongeren”, verduidelijkt schepen Daisy Hoste.

Sta je zelf achter generatie rookvrij? En blaas jij ook liever bellen dan rook? Haal dan je bellenblazer in de jeugddienst en deel een foto of filmpje op sociale media met de hashtag #generatierookvrijBredene #ikblaaslieverbellendanrook.

De rookvrije omgevingen (speelpleinen) in Bredene

1. Albrecht Rodenbachlaan

2. August Plovieplein

3. Breendonklaan

4. ‘t Paelsteenveld

5. Breeweg

6. Driftweg

7. Duinenplein

8. Frans Halsplein

9. Grasduinen

10. Kerkstraat

11. Oudekreekweg

12. Reigersstraat

13. Roodborstjeserf

14. Sportcentrum

15. Staessensstraat

16. Ter Ceureplein

17. Turkeyenlaan

18. Zeesterlaan

19. Lijsterstraat skatepark

20. Brouwerijstraat