Bredene Klinkt brengt kerstsfeer en echte ijspiste

Bredene pakt tijdens de komende eindejaarsperiode uit met een nieuwe editie van Bredene Klinkt. Er komt tegelijk een Kerstkermis op het Duinenplein. Opmerkelijk is dat de gemeente opnieuw voor een echte ijspiste kiest. “Je zult tijdens de kerstvakantie geen kans krijgen om je te vervelen”, belooft schepen Alain Lynneel.

Van 15 december tot en met 7 januari valt er tijdens Bredene Klinkt op het evenementenplein voor het MEC Staf Versluys van alles te beleven. Vanaf 22 december tot en met 7 januari is er tegelijk een Kerstkermis, met meerdere randactiviteiten, op het Duinenplein.

“We zetten sterk in op de komende kerstperiode, want nagenoeg elke dag valt er iets te beleven. We doen dat deze keer op twee locaties: het Duinenplein en het Evenementenplein”, legt toerismeschepen Alain Lynneel uit. “Met de gezellige bar Chez Babette in de grootste almhut van Vlaanderen en omstreken, (openlucht)optredens en een ijspiste wordt Bredene Klinkt de ontmoetingsplaats voor een gezellig samenzijn in Bredene. Schaatsen en ijsstokschieten – verwant aan curling – zullen kunnen op een 350 vierkante meter grote ijspiste.”

Milieuvriendelijke ijspiste

Dat Bredene terugkeert naar een klassieke ijspiste, is opmerkelijk. Daarmee wordt de eerder als ecologisch verantwoorde kunstijspiste naar het vergeetboek verbannen. “Laat ons eerlijk, die kunstijspiste was een absolute miskleun. Kinderen, en daar zijn er veel van in onze jonge gemeente, vroegen om een échte ijspiste.”

Niek Calcoen, brandmanager van organisator Look-i-Like uit Bredene, verzekert dat de nieuwe piste milieuvriendelijker is. “De ijspiste is overdekt waardoor we een veel lagere energieprijs zullen betalen. De koelinstallatie volgt automatisch de KMI-weerberichten en de restwarmte ervan zal gebruikt worden om de almhut te verwarmen.” Nog volgens Calcoen, die onder meer de ijspiste van Oostende en Gent uitbaat, zijn op twee na alle kunstijspistes in de regio intussen verdwenen.

Bredene Klinkt wordt echter meer dan schaatsen volgens schepen Lynneel. “Onder meer Wim Soutaer, Sam Gooris en Yves Segers komen op het evenementenplein een optreden weggeven. Lokale dj’s zullen optreden in Chez Babette en er komt een Foute Party.

Tijdens de familiedag op Ambiance Friday 29 december zullen Bredenaars gratis kunnen schaatsen. Alle leerlingen van de Bredense scholen krijgen in de week van 18 december eveneens een gratis schaatsbeurt.” Bredene Klinkt en de ijspiste worden feestelijk geopend op vrijdag 15 december om 18 uur.

Kerstfoor en kersthappening

De sfeer van het evenementenplein loopt vanaf vrijdag 22 december door richting Duinenplein. Op het Duinenplein komt een Kerstkermis met, op geregelde tijdstippen, randanimatie. “Kinderen zullen er kunnen genieten op de trampoline, de kindermolen, in het funhouse, het lunapark of tijdens het visspel.

De Kerstfoor opent op vrijdag 22 december om 18.30 uur met een spekkenworp door de kerstman. Paw Patrol en de Albert Heijn-hamster komen tijdens de vakantie eens een kijkje nemen. Daarnaast zijn er optredens van Willy en Walter, The Dixie Six en Accor Di Mare. In de Duinenstraat is er op zaterdag 16 en zondag 17 december tussen 10 en 18 uur ook een kersthappening”, besluit schepen Lynneel.