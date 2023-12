Braderiecomité organiseert weer Ezelskerstmarkt op 16 december: “Ondanks vernieuwd marktplein”

Op zaterdag 16 december vindt van 17 tot 23 uur op het marktplein van Kuurne een nieuwe editie plaats van de Ezelskerstmarkt. Door de jaren heen groeide dit evenement uit tot een ontmoetingsplaats voor de inwoners van Kuurne en verschillende verenigingen

Op zaterdag 16 december zal de Ezelskerstmarkt voor de 33e keer plaatsvinden. De eerste editie vond plaats in 1989 en was toen alleen toegankelijk voor lokale handelaars. Door de jaren heen werden ook verenigingen toegelaten en dit is nog steeds de formule waarop de kerstmarkt elk jaar wordt georganiseerd.

Vijf horecazaken

Het braderiecomité staat dit jaar echter voor een extra uitdaging: de 30 deelnemende kraampjes opstellen op het vernieuwde marktplein. Dit zal een hele puzzel worden, gezien de make-over die het plein heeft ondergaan. “Vorig jaar was er wat twijfel gerezen of de kerstmarkt nog wel zou kunnen plaatsvinden op het vernieuwde marktplein”, vertelt Johan Bossuyt, voorzitter van het braderiecomité, “Maar na wat cijferwerk hebben we besloten om de uitdaging aan te gaan en de 30 kraampjes neer te zetten, ondanks het feit dat een groot deel van het plein niet meer bruikbaar is voor de kerstmarkt. Gelukkig krijgt het comité logistieke medewerking van drie horecazaken: De Middenstand, De Kroone en Donky Shot. Om de kerstsfeer extra te benadrukken, zullen er vuurkorven worden geplaatst op verschillende plaatsen en zal de kerstman aanwezig zijn om snoep uit te delen. Handelaars die hun koopwaar willen aanbieden in een van de kraampjes op de kerstmarkt of verenigingen die hun kas willen spijzen, kunnen zich trouwens nog steeds inschrijven!”

Afvalstraat

“De afvalberg proberen we dan weer te beperken door een afvalstraatje te voorzien zodat het afval vlot gesorteerd kan worden door de bezoekers en aanwezige verenigingen. Daarnaast doen wij ook, net als bij voorgaande edities, voor de start van de kerstmarkt een controle op de aanwezige gastoestellen die gebruikt worden in de diverse kramen om de veiligheid van zowel onze bezoekers als uitbatende verenigingen te kunnen garanderen.” (BRU)

Wie nog wenst in te schrijven met zijn zaak of vereniging kan terecht op de website www.bra3.be.