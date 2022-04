Bouwwerken nopen Meifoor tot nieuwe opstelling

De Brugse Meifoor komt na twee afgelaste edities terug, maar wel in een nieuwe vorm. Bouwwerken zorgen ervoor dat het Beursplein niet meer beschikbaar is en ook in het Koning Albert I-park worden de attracties anders geschikt.

De Meifoor zal dit jaar plaatsvinden op ’t Zand, in het Koning Albert I-park, op het Simon Stevinplein en op het Stationsplein. Door de bouw van het BMCC is het Beursplein niet meer beschikbaar als kermisterrein en door de bouw van een ondergrondse parking zal ook de opstelling in het Koning Albert I-park er anders uitzien.

De opening van de Meifoor op vrijdag 6 mei zal echter nog meer dan anders een feest zijn. Zo pakken de kermiskramers uit met een nooit geziene actie. Kinderen van 4 tot en met 14 jaar die in Brugge wonen – en dat zijn er 14.000 – zullen op 6 mei van 16.30 tot 18 uur alle attracties op de Meifoor eenmaal gratis mogen bezoeken.

Gratis plezier

“Stad Brugge vraag dit jaar maar de helft van het standgeld. Dat is een heel mooie geste en we willen het stadsbestuur daarvoor bedanken met het aanbieden van dat gratis anderhalf uur kermisplezier”, zegt Guido Herman, voorzitter van het Meifoorcomité, die er nog aan toevoegt dat de prijzen van de attracties dezelfde blijven. “De mensen die nu komen, mogen niet gestraft worden.”

Tijdens de openingsavond zal een fanfare voor extra sfeer zorgen en rond 22.15 uur kan je ook genieten van een diervriendelijke vuurwerk in het Koning Albert I-park.

Oliebollen

Op ’t Zand komen de vaste waarden zoals de autoscooter, de bootjesmolen, de Polyp, de G-force en de High-Energy Booster. Verder o.a. ook kindermolens, schiettenten en amusementshallen. De attracties die vroeger op het Beursplein stonden, vind je voortaan ook terug op ’t Zand.

In het Koning Albert I-park staan grote attracties zoals de Wild Mouse en de Take-Off, en ook een zachte versie van de roetsjbaan. In het park kan je ook genieten van oliebollen en snoepgoed, en in de aanbieding is er ook een lekkere meeneempasta. De vertrouwde attracties die niet in het park kunnen staan, vind je terug op het Stationsplein.

Schattenjacht

In het Huis van de Bruggeling wordt een tentoonstelling georganiseerd rond de tekenwedstrijd voor de affiche van de Meifoor. De tentoonstelling loopt tot en met 1 juni.

Voor de eerste keer is er een prikkelarm moment voorzien, en dit op dinsdag 10 mei van 16 tot 18 uur. Vanaf 12 mei kan je op de Meifoor ook deelnemen aan een online schattenjacht. Aan de hand van foto’s en gps-coördinaten moet je dan enkele vragen oplossen. Info: www.brugsemeifoor.be.

Je kan op de kermisterreinen ook TikTok-uitdagingen aangaan. Voor wie zich tot TikTokker van de Meifoor kroont, liggen er mooie kermisprijzen klaar.

Op vrijdag 27 mei is er de traditioneel verminderde prijsdag. Twee dagen later verdwijnen de attracties onverbiddelijk naar hun volgende bestemming. (CGRA)

Alle info vind je op de site www.brugsemeifoor.be, waar je ook kortingsbonnen kan terugvinden.