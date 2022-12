Bouwplannen voor domein De Blankaart in Woumen

Grootse bouwplannen in het bezoekersdomein De Blankaart in Woumen. Er komt een nieuw onthaal en een nieuw atelier.

“We hebben zojuist de vergunning verkregen voor het vervangen van het atelier waar de tijd aan heeft geknaagd en we verlaten ook voor een stuk het kasteel als onthaal”, vertelt Bert Devliegere, de vrijwilliger belast met de bouwplannen. “Vanuit Natuurpunt doen we heel wat inspanningen om een diversiteit aan mensen te bereiken en van de natuur te laten genieten terwijl ze een stuk uitleg meekrijgen. Het kasteel als onthaal is een grote drempel om binnen te gaan en voor mensen met een rolstoel ontoegankelijk. We willen daarom het onthaal dichter bij de mensen brengen. Vooraan, vlak bij de parking, gaan we het atelier verwijderen en komt er een nieuw gebouw bij.” Het nieuwe gebouw zal multifunctioneel zijn. “Het gebouw wordt gelijkvloers opgetrokken in duurzame materialen. Daarin zullen het atelier, het onthaal en een terras en cafetaria worden ingericht. De inkomsten van het cafetaria zullen worden gebruikt voor werken aan het domein. Het nieuwe gebouw zal ook duidelijk zichtbaarder zijn en rolstoeltoegankelijk. Natuurpunt is met 450 hectare de grootste eigenaar van het gebied. Het onderhoudt onder andere de paden en doet er beheerwerken met vrijwilligers. Ons eerste doel is de natuur het moerasgebied, de wetlands te beschermen”, geeft Bert Devliegere mee.

Financiering

“De financiering van de werken wordt volledig gedragen door Natuurpunt afdeling IJzervallei gespreid over een aantal jaren. De kosten worden geraamd op een 500.000 euro. De start van de werken is voorzien rond april 2023 om dan ongeveer een jaar later klaar te zijn. In afspraak met de provincie wordt ook de inkomparking verruimd om meer zicht op het park te krijgen. ANB is ondertussen het rolstoelpad toegankelijk aan het maken. Natuurpunt doet een inspanning om het plankenpad ook door een rolstoelpad te vervangen. Zo kunnen er voor rolstoelgebruikers gidsbeurten worden voorzien.” (ACK)

Wie meer wil weten over de werking van Natuurpunt in de Blankaart wordt vriendelijk uitgenodigd om op 24 februari om 19.30 uur naar cc Kruispunt te komen, waar niet enkel uitleg wordt gegeven, maar waar men ook gratis de film ‘Onze natuur’ kan bekijken.