Boontje I is de nieuwe Prinses Carnaval in Zeebrugge: “Mijn droom is eindelijk uitgekomen”

Onthaalmoeder Sally-Ann Boone is de nieuwe Prinses Carnaval van Zeebrugge. De verkiezing vond vrijdagavond plaats in zaal Albatros. De organisatoren van de Orde van de Zeesluffer mochten heel wat volk verwelkomen. De twee kandidates, Sally-Ann Boone en Kimberly Van Holm, zorgden voor een spannende strijd.

“Mijn grote droom is uitgekomen. Ik loop al jaren mee. Vroeger met de Knallers, tegenwoordig met de Tjoeptjes, die al meer dan dertig jaar actief zijn. Ik kreeg heel wat steun van hen tijdens de voorbije campagne. Ik wil mijn hele team bedanken dat samen met mij stemmen heeft geronseld. We moesten vrijdagavond verschillende proeven afleggen voor ik verkozen werd, dit samen met mijn ventje Leslie Vermael, die mijn hofjonker zal zijn. Mijn grootste hoop is dat het carnaval in Zeebrugge op de kaart wordt gezet en dat Stad Brugge dit mooie evenement wat meer zal steunen, zodat de organisatoren meer wagens en groepen kunnen aantrekken.”

Carnavalsfoor

“De stoet trekt dit jaar op zaterdag 8 maart door de straten van Zeebrugge, een kleine week na de grote stoeten van Heist. Meestal kan je in Zeebrugge de wagens die in Heist hebben gewonnen, bewonderen. Jurgen Deetens en zijn team verzetten heel wat werk om die groepen naar Zeebrugge te krijgen”, vertelt Sally-Ann Boone. De stoet wordt gevormd aan de Marinekazerne en trekt daarna naar de Rederskaai. Ze trekken door de wijk van de vroegere vismijn, steken over naar het dorpscentrum en komen aan op de Markt, waar ook dit jaar een carnavalsfoor plaatsvindt. De attracties op het Marktplein staan er van 1 tot en met 9 maart.