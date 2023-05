Boom’n van de Weireld is vaste waarde op Sinksen

Boom’n van de Weireld zag het daglicht in 2014 en speelt al sinds hun bestaan op Sinksen. De band is ondertussen bijna een vaste waarde geworden op de Kortrijkse pleinen. Ze brengen stomende ritmes van drums waarbij elektrisch gitaarwerk zich rond het accordeonspel kronkelt. Wanneer dan ook nog de kopersectie van Boom’n Van De Weireld losbarst, staat heel het bos in bloei.

Het moet gezegd worden: de band is razend enthousiast om de Houtmarkt af te sluiten om 18 uur. Hun optreden vindt plaats op de allerlaatste Sinksendag, vlak voor het vuurwerk. “Toen we in 2014 startten, had ik nooit vermoed dat we vanuit ons eerder akoestische experiment – er zat toen nog een klassieke gitaar en didgeridoo in – een echt festivalprogramma zoals dit kunnen bieden”, klinkt het bij Yves Bondue, leadzang en accordeon.

“Lourdes met geut Festival Dranouter”

Wie al zolang speelt op Sinksen moet zich ondertussen ook goed aangepast hebben aan het Kortrijkse weer. “We hebben in al die jaren ook zowat alle weertypes gehad die we konden krijgen. Van tropisch warm tot kletsnat”, klinkt het bij Yves Bondue. “Onze eerste show op Sinksen was bloederig heet, terwijl alle randgemeenten neergeregend werden. Dat was echt een bijzondere ervaring.” Hoewel Yves Bondue een echte Westhoekmens is, ziet hij Sinksen rustig tegemoet. “Sinksen is echt iets van en voor de Kortrijkzanen. Voor onze gitarist en soundmixer bijvoorbeeld, is Sinksen niet minder dan de combinatie van Lourdes en Mekka, met een ferme geut Festival Dranouter daarbovenop”, weet hij ons te vertellen. “Niettemin vind ik het persoonlijk altijd leuk om er toch een pak bekenden te ontmoeten die vaak speciaal voor de Boom’n afzakken.”

En dat terwijl zowat elk bandlid ook nog in andere bands speelt die op dat moment ook in de line-up van Sinksen verschijnen. Rustig klinkt anders, al kijkt elk lid uit naar zijn hoogtepunt dit jaar. “Alle projecten opsommen waarbij de BVDW-leden afzonderlijk betrokken zijn, is onbegonnen werk. Mocht elk van De Boom’n zijn bands meebrengen, dan kunnen we zeker een compleet eigen festival met drie podia voor groot en klein stofferen”, lacht Bondue ons toe. (TV)