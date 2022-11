Boelbeurs lokt 1.400 bezoekers richting Kubox

De organisatie achter de Boelbeurs, die dit jaar aan zijn 27ste editie toe was, kan met een gerust hart terugblikken op afgelopen weekend. Met een aanbod van zo’n 10.000 goederen, een 120-tal aanbieders en evenveel vrijwilligers die alles in goede banen wisten te leiden, was het opnieuw een geslaagde organisatie waarop zo’n 1.400 bezoekers afkwamen.

Een uur voor opening stonden zaterdagmorgen al dikke rijen toeschouwers te wachten om zich te storten op de goederen die er te koop werden aangeboden.

“Ook dit jaar mochten we ondanks het goede weer opnieuw een lichte stijging waarnemen van het aantal bezoekers die een bezoekje kwamen brengen aan de Boelbeurs”, weet Marc Plets, een van de drijvende krachten achter de beurs.

“Iedereen tevreden stellen die zijn goederen wenste aan te bieden, lukte echter niet, gezien zich heel wat meer kandidaat-verkopers aanboden dan dat we plaatsen ter beschikking hadden in zaal Kubox. Ons opzet om goederen aan te bieden op de Boelbeurs die voor de ene zijn afgeschreven, maar waar de andere naar op zoek is, is dus ook ditmaal meer dan geslaagd.”

