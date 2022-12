Boeboeks winnen Warmste Quiz van DDE

Vorige week vrijdag was er weer de Warmste Quiz van DD Engineering.

Vorige week vrijdag was er weer de Warmste Quiz van DD Engineering. “We mochten in totaal 49 tafels verwelkomen”, vertelt de organisatie. “Het podium bestond uit winnaar Boeboeks, dat een score behaalde van 147 op een totaal van 160. Willie Witloof (132) en Gelukkig is er een vrouw mee (128,5) vervolledigden het podium. We hopen volgend jaar met een vervolg uit te pakken.” Meer info vind je op de website www.ddeng.be. (API)