Bod van bijna 6.000 euro voor eerste keverwagentje van Bellewaerde Park

Na een week tijd is er al een bod van bijna 6.000 euro uitgebracht op het eerste keverwagentje van de bekende attractie in Bellewaerde Park, die geveild wordt. En dat kan nog oplopen, want de veiling gaat nog door tot vrijdagavond. Vorige week kondigde Bellewaerde aan dat ze 5 keverwagentjes zullen veilen tijdens de zomervakantie ten voordele van Think Pink, de organisatie tegen borstkanker.

Op 1 juli werd de veiling gelanceerd van het eerste van de vijf keverwagentjes van de iconische attractie in Bellewaerde Park. 6 november zal die attractie verdwijnen, maar vijf mensen kunnen dus zo’n wagentje meenemen naar huis. Ze winnen niet alleen het wagentje, maar ook een ticket voor de allerlaatste rit van de kevertjes ooit. De opbrengst van de veiling gaat naar Think Pink, de organisatie tegen borstkanker, die begin oktober hun 15-jarig jubileum viert in Bellewaerde Park.

Wie zelf het eerste wagentje liever in zijn living ziet staan, kan nog tot vrijdagavond 21 uur een bod uitbrengen via deze link. De andere vier wagentjes zullen in de loop van de zomervakantie via verschillende platformen geveild worden. Verdere informatie daarover zal Bellewaerde Park via hun sociale media communiceren.