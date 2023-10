Blauwhuis Wintert op 1, 2 en 3 december in 14 chalets in de kasteeltuin

In het weekend van 1, 2 en 3 december zal de tuin van Kasteel Blauwhuis volledig in de kerstsfeer gedompeld worden. Er komen 14 chalets waarin allerlei lekkers wordt verkocht. De organisatie is in handen van Marie Romel, die ook het Koetshuis die drie dagen zal uitbaten.

Marie Romel heeft versterking gekregen in haar team van Blue Castle Events van Axelle Vanhee, een eventplanner die uit Brugge afkomstig is, maar nu in Roeselare huist. Samen zetten ze de schouders onder een nieuw winters event. “Ik kwam zelf op het idee om een dergelijk event te organiseren toen ik ‘Lichtjes aan de Leie’ bezocht”, zegt Marie Romel. “We zijn op zoek gegaan naar chalets. Voor de decoratie en de lichtjes zorgen wij. Centraal op het grasplein komt er ook een stretchtent, waaronder de mensen bij eventueel slecht weer droog kunnen genieten. Er zal daar ook een podium komen waarop er optredens komen, van dj-sets tot dansacts. De chalets zijn te huur, voor verenigingen of bedrijven die een centje willen bijverdienen of die zich in kijker willen zetten. Bedoeling is om heel wat lokale spelers hier samen te brengen. Je kan ook iets anders te koop aanbieden in de chalet, maar iedere standhouder verbindt er zich wel toe om iets aan te bieden van drank of eten.”

De toegang tot het winterse dorpje zal via het brugje naast het Koethuis gebeuren. “Daar voorzien wij een ontvangstruimte. Je kan er ook de bonnetjes kopen om iets te consumeren, net als de herbruikbare bekers. Die kun je ook weer inruilen op twee centrale punten. De deelnemers kunnen hun bonnen dan hier tegen geld inruilen, we vragen ook dat iedereen dezelfde prijzen hanteert.”

Huwelijksfeesten

Ondertussen tekenden al enkele bedrijven in. “In het Koetshuis zullen wij zelf voor de uitbating zorgen.” Er is niet langer een horecazaak en dat is op korte termijn ook niet meer de bedoeling. “Er vinden hier ondertussen heel wat huwelijken en bedrijfsfeestjes plaats, wij zorgen voor het totaalplaatje: aan aankleding van de zaal tot catering en personeel.”

Blauwhuis Wintert vindt plaats op vrijdag 1 december (van 17 tot middernacht), zaterdag 2 december (van 16 uur tot middernacht) en zondag 3 december (van 14 tot 23 uur). “Er zijn vier chalets waar eten kan verkocht worden, in de tien andere wordt drank aangeboden. Ook Veronique van Foodart zal er met haar OFYR-barbecue lekkers aanbieden.”

Wie een chalet wil huren kan daarvoor terecht op info@blauwhuis.com