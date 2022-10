Blankenberge heeft zijn eigen Monopoly

Met de gezellige wintermaanden in aantocht werd deze week het lang aangekondigde Blankenbergse Monopoly-spel voorgesteld. “Deze versie mocht niet ontbreken: Blankenberge is en blijft dé familiebadstad bij uitstek”, klinkt het.

Na een jaar voorbereidend werk ligt de speldoos van Monopoly Blankenberge nu eindelijk in de winkels. Er worden 2.500 exemplaren op de markt gebracht, daarvan is al zo’n negentig procent besteld. De officiële Monopoly-uitgave werd gerealiseerd door de Brugse spelontwikkelaar Groep 24 onder erkende licentie van Hasbro.

“De Blankenbergse versie blijft trouw aan het welbekende spelconcept: straten kopen en verkopen. Alleen doe je dat in deze versie niet enkel met winkelstraten maar wel met de mooiste, meest aantrekkelijke en bekendste plaatsen uit de badstad. Er is doelbewust gekozen voor een uiteenlopende samenstelling”, zegt Maxim Daveloose van Groep 24. De vele aspecten die de badstad te bieden heeft komen op het spelbord aan zet. “Monopoly Blankenberge bevat tal van toeristische kleppers, de badstad hééft dan ook veel troeven. Denk maar aan de jachthaven, de Paravang en de Belgium Pier”, klinkt het. Ook de Uitkerkse Polders, het Belle Epoque Centrum en enkele iconische horecazaken kregen een plekje op het spelbord. De klassieke stations werden dan weer vervangen door Blankenbergse activiteiten zoals het bloemencorso, de Havenfeesten en carnaval. De illustraties op de kleurrijke speldoos zijn van de hand van cartoonist Lectrr.

Eerder dit jaar werd een poll georganiseerd rond de populairste sportvereniging. Basketbal Blankenberge verdiende daarmee ook zijn plekje op het Monopolybord. “Met 4.600 voorkeurstemmen stak deze vereniging er ver bovenuit en dus werd Basketbal Blankenberge op het spelbord vereeuwigd”, aldus nog Maxim Daveloose.

Pionnen

De Kans- en Algemeen Fondskaartjes werden eveneens aangepast. Zo kan je geld ontvangen door je activiteiten als redder, door verse vis te verkopen op de wekelijkse markt op vrijdag, of moet je geld afstaan aan de bank omdat je een nieuwe outfit hebt gekocht voor op de Havenfeesten. Volgens het stadsbestuur en Groep 24 gaat het om het meest gepersonaliseerde spelbord in Vlaanderen. “Er komen zelfs nog speciale Blankenbergse pionnen op de markt”, klinkt het.

Geïnteresseerden zullen er snel moeten bij zijn: van de 2.500 stuks zijn er al 2.250 de deur uit via voorbestelling. Het eerste spel werd vandaag, onder goedkeurend oog van Mr. Monopoly, officieel overhandigd aan het stadsbestuur. “We zijn verheugd om dit toe te voegen aan ons uitgebreide assortiment gadgets. Dit Monopolyspel zal mee Blankenberge op de kaart zetten, het is een uitstekende citymarketingtool”, zegt schepen van Toerisme Patrick De Klerck (Open VLD). Ook burgemeester Björn Prasse (Open VLD) is trots. “Iedereen heeft als kind wel eens Monopoly gespeeld. Nu kan elke fiere Blankenbergenaar en trouwe bezoeker zijn of haar favoriete plaatsjes terugvinden op dit leuke spelbord. Dat onze mooiste troeven in de stad erop prijken, vervult je toch met een bijzonder fijn gevoel: Blankenberge nu ook op Monopoly, het nr. 1 gezelschapsspel in de wereld”, klinkt het. Monopoly Blankenberge is vanaf vandaag beschikbaar in de handel en online. Alle verkooppunten zijn terug te vinden op www.monopolyblankenberge.be