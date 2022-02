Binnenspeeltuin Ballorig opent de deuren: “Stimuleren de creativiteit van de kinderen”

De nieuwe binnenspeeltuin Ballorig opende zopas de deuren: een speelpaleis voor kinderen vanaf 1 tot 12 jaar. “We denken dat het een goede aanvulling is voor de stad”, zegt algemeen directeur Jeroen Horbach. Burgemeester Alain Top opende Ballorig officieel.

Rennen, klimmen, springen op trampolines of springkussens, glijden langs rails, spelen, kruipen door tunnels of bouwen: het kan vanaf nu allemaal in speelpaleis Ballorig aan de Gentsesteenweg 106 in Harelbeke. Het is naast de 48 vestigingen in Nederland en Duitsland de zesde in België. De nieuwe locatie is 2.000 m² groot en werd ontdekt via prospectie.

“We zoeken altijd eerst een ruimte want we willen de juiste locatie die groot genoeg is en die ook goed gelegen is. We bekijken wat we met de ruimte kunnen doen, wie de kinderen zijn, wat ze willen en hoe we ze kunnen aantrekken. Hoe we de binnenspeeltuinen concreet invullen, verschilt van locatie tot locatie”, duidt algemeen directeur Jeroen Horbach. “We houden er ook altijd rekening mee dat het veilig moet zijn. Het moet ook ruim opgezet zijn waardoor je voldoende afstand kunt houden en je veilig kunt spelen. Ook de ouders of begeleiders kunnen deelnemen aan de spelen en spelletjes.”

Motorische ontwikkeling

“Vrijwel niets is geautomatiseerd zodat de creativiteit van de kinderen optimaal gestimuleerd worden. Sommige attracties zijn zo opgevat dat ze de motoriek bevorderen op iets moeilijkere toestellen en sociale vaardigheden aanleren waar de kinderen bijvoorbeeld samen kunnen ravotten”, vertelt Léanna Trotta als operationeel manager Pretland België. Bij elk speel- en sporttoestel staat een groot informatiebord met uitleg hoe dit onderdeel de motorische ontwikkeling van het kind bevordert. Maurine Trotta zal de zaak runnen samen met ongeveer 15 à 20 medewerkers.

“De spelen en spelletjes staan opgesteld langs de buitenkanten van de zaal. In het midden is er een ontmoetingsplek. Die ruimte is zo opgesteld dat de ouders of begeleiders uit gelijk welke hoek de kinderen kunnen zien”, weet Maurine. “Ook onze mascotte CHAT/Ohid houdt een oogje in het zeil en zorgt voor begeleiding en animatie. Er is ook speelruimte voor kleuters en peuters waar mama en papa kunnen meespelen. Verder kunnen ook schoolreisjes hier terecht, net als groepen kinderen die een dagje speelplezier willen.”