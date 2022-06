Billy Herman is enige Belg op foto-expo in Knokke-Heist: “West-Vlaanderen is de mooiste plaats ter wereld, maar je moet het willen zien”

In het Zwin kan je de knapste natuurfoto’s van onze planeet gaan bewonderen. Daar zit ook een prachtig kiekje van West-Vlaming Billy Herman tussen. Hij viel in de prijzen met een foto van een wilde lama in Chili. Al hoef je het volgens Billy zo ver niet te zoeken. “West-Vlaanderen is de mooiste plaats ter wereld, maar je moet het willen zien.”

Het begon allemaal toen de mama van Billy hem inschreef op 9-jarige leeftijd bij de jeugdnatuurvereniging de Stekkertjes in Beernem. Daar kon zijn passie voor de natuur volop bloeien. “Dat heeft eigenlijk de rest van mijn leven bepaald. Na mijn studies ben ik biologie gaan studeren aan UGent. Ik kende mijn vogelboeken beter dan mijn cursussen”, lacht reisorganisator en natuurfotograaf Billy Herman. “Ik was altijd al gepassioneerd door de natuur en de schoonheid ervan. Er is zo ongelofelijk veel om te zien en ik vind het leuk om nieuwe dingen te ontdekken. Stapje voor stapje heb ik dan ook de wereld van de fotografie ontdekt. Dat is heel klein begonnen, maar is ondertussen wat ontspoord.”

In 2014 richtte Billy zijn eigen reiskantoor ‘Starling Reizen’ op, dat gespecialiseerd is in natuur- en fotografiereizen. “Mijn papa was in 2012 ziek geworden en dan heb ik nagedacht wat ik wilde doen met mijn leven. Zo ben ik opnieuw bij mijn passie uitgekomen om reizen te organiseren. Want als tiener organiseerde ik altijd allerlei excursies en kampen voor mijn jeugdvereniging.”

Natuurfotograaf en reisorganisator, twee vliegen in een klap lijkt het wel. “Maar niets is minder waar”, lacht Billy. “Als je op reis bent met een groep is het belangrijkste dat je die mensen de mooiste dingen van de natuur toont. Het is de bedoeling dat zij goede foto’s kunnen nemen en niet dat je als gids thuiskomt met de mooiste beelden. Maar het is mooi meegenomen dat ik zelf veel foto’s neem, wanneer ik op reis ga. Die kan ik dan gemakkelijk gebruiken als reclame voor onze reizen.”

Natuurfotograaf Billy Herman © Billy Herman/Starling reizen

En zo belandde Billy in een van de grootste wedstrijden voor natuurfotografen ter wereld. “Ik had mijn foto ingestuurd in de coronatijden, want wie weet kwam er wel iets goeds van. Maar ik had er geen hoge verwachtingen van. Ik was heel verrast toen ik hoorde dat ik in de finale geraakt was. Er hebben nog maar enkele Belgen mij dat voorgedaan. Uiteindelijk ben ik in de categorie ‘Dieren in hun omgeving’ als grote aanrader gestrand op een gedeelde tweede plaats.”

“We waren eigenlijk op zoek naar poema’s. Maar het was al te donker geworden, dus heb ik maar die wilde lama’s gefotografeerd”

Maar het scheelde niet veel of Billy had zijn kans om die spectaculaire foto te nemen gemist. “Toen de lockdown in 2020 in België begon, waren mijn vriendin en ik nog op rondreis in Chili. 14 maart was de laatste keer dat we op excursie mochten gaan. Maar daarna hebben we alles op alles moeten zetten om nog op tijd in België te geraken.”

“Die dag gingen we eigenlijk op zoek naar poema’s in het wild. Maar als je naar roofdieren zoekt, moet je eigenlijk eerst de prooi vinden. In dit geval ging het om de guanaco, een soort wilde lama. Na een tijdje was het te donker geworden om nog een poema te kunnen spotten, dus heb ik maar de lama gefotografeerd in het avondlicht bij de bergen. Ik heb toen gespeeld met de compositie en de scherpte, want ik plan mijn foto’s nooit op voorhand. Het is geen klassieke natuurfoto en dat is denk ik net de reden waarom ze die gekozen hebben uit 55.000 inzendingen.”

Lang wachten

“Wat mijn geheim is voor een goede foto?”, lacht Billy. “De meeste fotografen zullen zeggen dat er een portie geluk bij komt kijken, maar ik geloof niet in het toeval. Geluk moet je zelf afdwingen. Ik maak gewoon foto’s van wat ik allemaal zie tijdens mijn lange observaties in de natuur.”

En observeren is net volgens Billy een cruciaal onderdeel van natuurfotografie. “Na een tijdje observeren ga je zelfs het gedrag van de dieren begrijpen. Dan zie je bijvoorbeeld of een vogel zich op zijn gemak voelt of niet. Of wat die gaat doen en dan kan je je voorbereiden op een goede foto. Observeren is ook maar een gevoel en dat lukt ook niet altijd. Maar dat wil niet zeggen dat jouw reis of uitstap dan mislukt is.”

“Vroeger droomde ik ervan om alle vogelsoorten van de wereld te zien, maar dat zijn er 11.000 en dat is bijna onhaalbaar”

Billy is ondertussen in bijna alle uithoeken van de wereld geweest en heeft al vanalles gezien. “Maar er staan toch nog enkele dingen op mijn wenslijst. Vroeger droomde ik er van om alle vogelsoorten van de wereld te zien, maar dat zijn er 11.000 en dat is bijna onhaalbaar. Nu heb ik een nieuwe droom, die iets gemakkelijker is, namelijk alle katachtigen ter wereld zien. Daarvan zijn er slechts 42 soorten, maar er zitten wel enkele “taaie klanten” tussen. Ik heb zeven nachten lang gezocht naar de sandcat in de Westelijke Sahara en heb hem uiteindelijk vlak voor het einde van de reis kunnen spotten. Naar de nevelpanter in Borneo in Zuidoost-Azië heb ik zelfs 20 dagen gezocht.”

Mooiste plaatsjes bij ons

Billy heeft al de halve wereld afgereisd, toch moet je mooie natuur volgens hem niet altijd ver gaan zoeken. “Bepaalde landschappen zal je niet dicht bij België vinden. Maar West-Vlaanderen is een van de mooiste regio’s ter wereld. Je moet het gewoon willen zien. In onze provincie heb je ook heel veel diversiteit in de natuur. Mijn geboortestreek Beernem is een heel bosrijke regio met leuke heiden en dreven. Het polderlandschap in Meetkerke is ook fantastisch. De IJzerbroeken in Diksmuide is een van de meest indrukwekkende natuurreservaten van België.”

“Het Westhoekreservaat in De Panne, de IJzermonding in Nieuwpoort en het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist zijn nu ook echte hotspots voor natuurfotografen. En daartegenover heb je ook nog eens het prachtige Heuvelland en de streek rond Ieper. Ik ben bijna overal op op de wereld geweest. We hebben veel plaatsen in onze provincie waar we trots op mogen zijn. De uithoeken van West-Vlaanderen zijn zeker de moeite om te ontdekken.”