Bib zet Oeganda in de kijker met expo’s en activiteiten

‘Land in Zicht’ brengt jaarlijks verschillende facetten van een land en cultuur naar de bibliotheek. De keuze viel op Oeganda, nadat bibliotheekmedewerkster Manon een jaar geleden naar een schooltje in Nabugalo trok om er les te geven. Met haar verhalen en foto’s van talloze lachende kinderen smokkelt ze Oeganda tot 29 juni binnen in de bib. Daarnaast is er ook een tentoonstelling met kindertekeningen uit het dorp Naugalo. In dit dorp is Pallisa Childeren’s Project actief. De voornaamste bekommernis is kinderen onderwijs en een betere toekomst aanbieden. Op 23 mei kan je om 19 uur tijdens een workshop leren om een totebag te maken.Stoffen hoef je niet mee te brengen, wel je naaikoffer en liefst ook je naaimachine. (VVRK)

Info: www.kortrijk.be/bibliotheek