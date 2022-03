Bezoekers Astropolis mogen voor het eerst door machtige telescoop loeren:“Je kan letterlijk duizenden lichtjaren ver kijken”

Bij Astropolis hebben ze er lang op gewacht, maar vrijdagavond ging de allereerste ‘Astropolis at night’ door. De maandelijkse publieke kijkavond lokte een veertigtal bezoekers die voor het eerst een kijkje mochten nemen door de langverwachte telescoop. “Zelfs een beetje emotioneel.”

Elke laatste vrijdagavond van de maand wil Astropolis een ‘Astropolis at night’ organiseren. Die avond moet het grote publiek kennismaken met Astropolis, maar kan er uiteraard ook naar de sterren worden gekeken. De levering en de montage van de indrukwekkende Planewave L-500 montering met daarop een 12 inch Richie Cretien telescoop is het paradepaardje van de Astropolis en werd voor het eerst getoond aan het grote publiek. En de weergoden waren de bezoekers gunstig gezind, want er was geen wolkje aan de lucht. Astropolis had eigenlijk de deuren een maand eerder moeten openen, maar een scheur in het dak – met dank aan storm Eunice – stelde de eerste kijkavond een maand uit.

Rood licht

“De gewone bezoekers kunnen op zo’n avond het pand bezoeken, maar in een andere sfeer”, vertelt directeur van Astropolis, Patrick Jacques. “We losten daarbij een probleem op waarmee andere sterrenwachten vaak te kampen hebben. Als er een hemelfenomeen te zien is zitten de mensen meestal in de cafetaria te wachten tot ze door de telescoop kunnen kijken. Maar dan zitten ze in wit licht. Dat betekent dat ze tegen dat ze in de telescoop moeten kijken, geen nachtzicht hebben en dus amper iets kunnen waarnemen. Wij hebben daar een oplossing voor voorzien en werken met rood licht. Tegen dat mensen in de koepel komen, zien ze drie keer meer door de telescoop zien en dat is een pak meer. Buiten hangt een sensor en naarmate de zon ondergaat gaan alle lichten over naar rood licht.”

De ingebruikname van de telescoop is een belangrijk moment voor Patrick. “Er is enerzijds de montering die de telescoop beweegt en er is de telescoop zelf”, vervolgt Patrick. “Het is echter nog niet de definitieve telescoop. Deze is nu 12 inch, maar de versie die er definitief komt is een 14 of 16 inch. Een kleinere versie is gewoon gemakkelijker om te kalibreren. Maar ook deze is al een sterk staaltje. Je kan het eigenlijk een beetje vergelijken met luchtafweergeschut. Een telescoop draait normaal traag. Deze draait heel snel.” Wat je ermee kan waarnemen? Het valt te bezien hoe helder het object is. Letterlijk duizenden lichtjaren. Maar zelfs objecten die een paar miljoen lichtjaren ver zitten behoren tot de mogelijkheden. We kunnen drie planeten perfect zien: Mars, Jupiter en Saturnus. Daarnaast kunnen we – als het overvliegt uiteraard – het ruimtestation ISS zien met zonnepanelen en al. Dat is echt spectaculair. Een andere telescoop kan dat gewoon niet.”

© Jeffrey Roos

Eerste telescoop kopen

Naast een kijkje door de telescoop waren er tijdens ‘Astropolis at night’ ook documentaires te zien over amateursterrenkunde en de wonderen van het heelal. In het Sputnik lokaal kon je dan weer terecht voor een hemeljournaal, maar ook voor praktische sterrenkundige vragen. En je kon er uiteraard je eerste telescoop aanschaffen. Daarnaast lopen ook de expo’s ‘Race naar de maan’ en ‘Geschiedenis van optica’ nog steeds.

Marcel Verbeeck (67) en zijn vriendin Mina Darmont (64) uit Oostende en Jan Goemare (68) uit Moen bij Zwevegem kwamen een kijkje nemen. “De sterren hebben mij altijd al gefascineerd”, zegt Marcel. “Vroeger ging ik al eens naar Urania in hoof en ook in Brugge ging ik dikwijls langs. Nu kunnen we dat in Oostende. Het is en blijft iets machtig boven ons.” “Ik was van jongs af aan al geïnteresseerd, maar Dirk Frimout heeft die interesse voor een stuk mee helpen opwekken toen hij in 1992 de eerste Belgische ruimtevaarder was die meevloog in een spaceshuttle. Astropolis is indrukwekkend. Het is veertien jaar stil geweest rond dit project, maar nu het er is moesten we erbij zijn.”

‘Astropolis at night’ is telkens op de vierde vrijdag van de maand. Info via www.astropolis.be.