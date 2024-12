Bewoners Aksent genieten van eindejaar

Het animatieteam van Woonzorgcentrum Aksent zorgt voor een mooi en warm eindejaar voor de bewoners. Met allerlei leuke activiteiten zoals de kerstliederen zingen, een feestmaaltijd op kerst- en oudejaarsavond, pakjes voor de bewoners… én in januari van volgend jaar het gezellige Aksent Wintert.

“Er worden in de kerst- en nieuwjaarsperiode heel wat activiteiten georganiseerd voor de bewoners”, zeggen Lore en Fien van het animatieteam. Zo was er op dinsdag 10 december de ‘Notenclub’ met de wereldvreemde broers Willy en Walter die het kerstverhaal op een muzikale en grappige manier brachten voor de bewoners. Op maandag 16 december was er in Den Tap muziek met Philippe en met de schoolkinderen die kerstliedjes zongen.”

Kerstliedjes

Op maandag 23 december zingt Kurt in de namiddag gezellige kerstliedjes en op 24 december is er een kersteucharistieviering, voorgegaan door Willy Bonte. Er komt ook nog een zanger langs die een namiddag zal vullen met gezellige kerstliedjes. Op 24 december helpen de bewoners gedurende de dag de kersttafel versieren waaraan ze ’s avonds van een heerlijke koude schotel met een wijntje kunnen genieten. “Deze koude schotels worden bereid door ons eigen keukenteam en dat is altijd smullen voor onze bewoners”, klinkt het. Op kerstdag krijgen de bewoners altijd veel bezoek van hun familie. “’s Middags zorgen we dan eerst voor een aperitief met allerlei lekkere hapjes en in de namiddag wordt het smullen van een heerlijke kerstbuche.”

“Op oudejaar en Nieuwjaar doen we voor de bewoners ongeveer hetzelfde als in de kerstperiode: tafels versieren, leuke eindejaarsmuziek draaien, gezellig samenzijn en genieten van lekker eten. En om iedereen het ’pakjesgevoel’ te bezorgen, wordt er op iedere afdeling afzonderlijk een ‘Secret Santa’ georganiseerd. Met andere woorden: ieder personeelslid geeft aan een bewoner een pakje. Een leuke namiddag voor zowel bewoners als personeel.“

“Om de activiteiten wat te spreiden, organiseren wij op 24 januari ‘Aksent Wintert’. Een heerlijk samenzijn waarop familie en kennissen worden uitgenodigd. Het thema is dan de ‘Golden Sixties’. We serveren die dag glühwein, wafels, frietjes en croques.” (IB)