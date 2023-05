Beweging.net pakt uit met gezinsfietstocht in Tielt

Beweging.net staat aan de vooravond van hun jaarlijkse hoogdag. Op Rerum Novarum 18 mei pakt de Tieltse afdeling opnieuw uit met hun traditionele gezinsfietstocht. “Die valt elk jaar erg in de smaak, dus we houden vast aan het concept”, aldus voorzitter Nico Verbeke.

Het startschot wordt gegeven op woensdagochtend 17 mei met een vinkenzetting in ‘t Gildeke. In de namiddag is er poppenkast in het OC van Aarsele. Op 18 mei is er dan terug een uitgepijlde gezinsfietstocht vanaf 14 uur. “Nieuw is dat we starten aan ‘t Gildeke met koffie en taart voor iedereen”, aldus de voorzitter. “Tijdens de tocht zijn twee stopplaatsen met versnaperingen en nadien kan iedereen die dat wil aanschuiven in ‘t Gildeke voor stoofvlees met frietjes.”

De feestelijkheden worden op 21 mei afgesloten met een eucharistieviering in de Sint-Martinuskerk van Aarsele.