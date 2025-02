Beweging.net organiseert geslaagde zaklampentocht

Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde Beweging.net Moorslede-Dadizele een zaklampentocht. Het evenement was in het weekend van 15 februari aan haar 24ste editie toe. Zesenvijftig deelnemers gingen op pad voor een tocht van zeven kilometer langs Dadizeelse binnenwegjes. Halverwege de tocht werden ze getrakteerd op een warme chocomelk of een jenever. Eens terug in het gemeenschapscentrum den Ommeganck kon men nog genieten van een glaasje cava, een belegd broodje of een soepje. Beweging.net pakte ook nog uit met een kleine quiz. (BF/foto JS)