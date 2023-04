Beweegroute met 15 oefeningen geopend aan het Leanderhof in Zwevegem

Deze week is er de ‘Week van de valpreventie’. Het moment bij uitstek voor het gemeentebestuur van Zwevegem om aan het Leanderhof een nieuwe beweegroute te openen.

Jaarlijks valt één op de drie senioren in Vlaanderen. “In woonzorgcentra loopt dit aantal op tot 70 % van de bewoners. Bovendien leidt een valpartij vaak tot een ziekenhuisopname. Eén van de veelvoorkomende gevolgen van een val is een heupbreuk. In België zijn er zo’n 16.000 heupbreuken per jaar. Een val maakt ook heel wat ouderen angstig. En dat veroorzaakt gemakkelijk een volgende valpartij. Het gevolg? Mensen durven de deur niet meer uit en raken sociaal geïsoleerd”, begint schepen Eliane Spincemaille (CD&V). Daarbij komt dat de maatschappij vergrijst waardoor de zorg voor ouderen toeneemt.

Bewegen = beter slapen

Maandag begon de twaalfde week van de valpreventie. “Dit jaar staat deze in het teken van het belang van bewegen, waaronder regelmatig wandelen. Deze vorm van lichaamsbeweging vermindert de kans op vallen en brengt tal van andere gezondheidsvoordelen met zich mee, denk maar aan een betere nachtrust, minder stress of depressieve gevoelens, meer energie”, aldus Spincemaille.

Beweegroute

Ook het Lokaal bestuur Zwevegem vindt bewegen belangrijk. Samen met de dienst samenleving, de dienst sport en Logo Leieland ontwikkelden ze een beweegroute op de site van het Leanderhof. “Het is een toegankelijke beweegroute, zowel voor jong als oud. Het is een korte wandeling van iets meer dan 700 meter, of zo’n 1.000 stappen, met enkele elementaire, vrij eenvoudige oefeningen. Er werden 15 verschillende oefeningen uitgewerkt waarbij bordjes met uitleg over de oefening hangen”, vertelde sportschepen Raf Deprez.

Ondertussen werkt men al een tweede beweegroute, De Gelukswandeling. Deze wordt feestelijk geopend in oktober tijdens de tiendaagse van de geestelijke gezondheid. De Gelukswandeling start in het begin van de Kruiswegstraat in Zwevegem.