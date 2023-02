Bernard Uzeel verzamelt ‘takshouders’ met afbeelding van Sint-Christoffel

Verzamelen is voor veel mensen een ontzettend boeiende hobby. Er zijn talloze redenen waarom mensen verzamelen, en elke verzamelaar heeft zijn of haar eigen unieke motivatie. Bernard Uzeel uit Vlamertinge houdt het bij takshouders, liefst met daarop Sint-Christoffel, beschermheilige van reizigers allerhande.

Bernard Uzeel (63) was tot zijn pensioen zelfstandig timmerman en maakte onder meer tuinhuizen, tuinmeubelen en decoraties en baatte een zaak in Ieper uit. Echtgenote Johanna Ganne (60) werkt als kinderverzorgster in de Vrije school De Vlam in Vlamertinge. Ze zijn de ouders van Mattijs en Marieke en hebben zes kleinkinderen. Bernard is de bezitter van een oldtimer Honda uit 1967 en hoopt die dit jaar rijvaardig te maken.

Verkeersbelasting

Wie met de auto op de openbare weg rijdt, betaalt jaarlijks verkeersbelasting, de autotaks in de volksmond. De verkeersbelasting is gebaseerd op het vermogen van de motor, de cilinderinhoud of de maximaal toegelaten massa van het voertuig. “Dit document bewaar je bij je andere autodocumenten en moet je altijd kunnen tonen”, vertelt Bernard.

“Een paar decennia geleden werd dit document aan de voorruit van de auto bevestigd, zodat het altijd zichtbaar was. Meestal stak men het in een zogenaamde ‘takshouder’ die met een zuignap aan de voorruit werd bevestigd. En daar ben ik naar op zoek. Het vinden ervan is een uitdaging want weinigen houden die takshouders bij.”

Die takshouders vertoonden vaak de afbeelding van Sint-Christoffel en daarmee werd een dubbel doel bereikt: de verkeersbelasting werd gekoppeld aan een patroonheilige die al eeuwenlang vereerd wordt door reizigers en pelgrims. Sint-Christoffel wordt beschouwd als de beschermheilige van reizigers, chauffeurs, en iedereen die onderweg is. In de katholieke kerk is Sint-Christoffel nog steeds een belangrijke heilige. Zijn beeld is te vinden in veel kerken en kapellen.

Uitdagende zoektocht

Zijn aanwezigheid in de kerk is vaak gericht op het geven van kracht en bescherming aan reizigers en degenen die onderweg zijn. Zijn verering wordt ook geassocieerd met het idee van pelgrimage, waarbij mensen op bedevaart gaan naar heilige plaatsen in de hoop hun spirituele bestaan te versterken.

“Mijn zoektocht naar die specifieke voorwerpen heeft niets met geloof te maken. Ik verzamel gewoon die takshouders”, vervolgt Bernard Uzeel. “Ik ga wel eens naar rommelmarkten en oldtimerbeurzen in de hoop mijn verzameling aan te vullen. Als verzamelaar hou ik van de uitdaging om die objecten te vinden en vrienden steken wel eens een handje toe.”

“Het aanvullen van mijn verzameling of het ontdekken van aanwinsten blijft een boeiende en uitdagende zoektocht. Misschien zijn er lezers die er wel ergens eentje in een lade hebben liggen, en die me kunnen helpen om mijn verzameling uit te breiden. Ik zou het alleszins graag horen”, besluit Bernard Uzeel.

Contact: Facebook, e-mail: bernard.uzeel@telenet.be en via Messenger.